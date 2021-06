Gary Trent Jr. devrait prolonger l’aventure avec les Raptors : fini le soleil de Tampa, l’arrière veut découvrir le nord

Acquis en cours de saison, Gary Trent Jr. pourrait bien prolonger avec les Raptors. Alors qu’il va pouvoir tester le marché cet été (en tant qu’agent-libre restreint), il se murmure que le joueur se verrait bien poursuivre avec sa franchise actuelle. Vu que la réciproque semble avérée, il ne manque que le contrat sur la table.

Alors qu’il vient d’achever sa meilleure saison en carrière, (15,3 points en 31 minutes) Gary Trent Jr. sait qu’il sera courtisé lors de cette Free Agency. Avec un profil de shooteur (38,5% à 3 points), l’arrière pourrait faire tourner bien des têtes cet été grâce à ses capacités au scoring et sa faculté à étirer les lignes adverses. Que ce soit en tant que titulaire ou avant ça en sortie de banc, il a déjà su prouver qu’il pouvait contribuer à un bon niveau. Capable de prendre feu mais ne brillant pas par sa défense, sa future équipe sait déjà à quoi s’attendre avec lui. Visiblement, on peut conjuguer futur et présent car Toronto ne compte pas laisser filer sa jeune recrue. En effet, selon John Hollinger de The Athletic, une prolongation est très probable entre les deux parties. Une bonne nouvelle pour les fans et le projet canadien, lequel parait plutôt flou ces temps-ci.

Pour en revenir à GT A Jr., c’est une issue logique puisqu’il ne faisait que progresser ces derniers mois. Profitant des blessures de C.J McCollum dans l’Oregon, il avait eu l’occasion de montrer tout son potentiel offensif et on l’aurait bien imaginé à terme prendre la succession du compère de Damian Lillard. La franchise en a décidé autrement (coucou Norman Powell) et c’est donc du côté des Raptors que l’arrière a fini la saison. Un changement finalement plutôt bénéfique pour lui puisqu’il a pu profiter d’une place de titulaire, commençant quinze de ses dix-sept matchs joués pour une moyenne de 16,2 points. Et maintenant, quelle est la suite du programme ? Le projet des Raptors a un peu balbutié cette année et les décisions de Masai Ujiri vont être scrutées de près cet été. Quid de Kyle Lowry ? Pascal Siakam concerné par un trade ? Quel profil pour le quatrième pick à la Draft ? Beaucoup de questions et peut-être quelques places à prendre parmi les leaders pour des jeunes avec des dents longues en quête de responsabilités accrues. Comme par exemple un certain Gary Trent Jr. ? Réponse d’ici quelques mois.

Gary Trent Jr. va sûrement rester au sein de Raptors – peut être – new Look. Même en cas d’offres extérieures, Toronto garde la main sur le dossier et on se dirige tout doucement vers un nouveau deal pour les prochaines années. Alors que les Raptors semblent naviguer à vue, la prolongation d’un élément si jeune et prometteur reste une excellente nouvelle pour la fanbase et cela atténuera (peut-être) un peu cette bien triste saison du côté de Tampa. On se console comme on peut.

