Lloyd Pierce pourrait intégrer le staff des Warriors la saison prochaine : espérons qu’il s’entende mieux avec Steph Curry qu’avec Trae Young

Lloyd Pierce, ancien head coach des Hawks, pourrait bientôt retrouver un poste. Malgré une grande valse des entraineurs en NBA ces dernières semaines, il n’a été engagé nulle part. C’est donc en tant qu’assistant de Steve Kerr, à Golden State, que le jeune tacticien pourrait faire son retour.

Quelques mois après son départ d’Atlanta, Lloyd Pierce pourrait bien retrouver du travail assez rapidement. Selon les dernières rumeurs, c’est à Golden State que le meilleur ami de Trae Young pourrait atterrir, dans un rôle d’adjoint. Très proche de Steve Kerr, il pourra avoir un avant-goût d’une potentielle collaboration avec lui dès cet été, avec Team USA. En effet, les deux hommes sont dans le staff de l’équipe américaine pour les Jeux Olympiques. À noter qu’ils étaient déjà là en 2019 pour la Coupe du Monde. Le coach des Warriors a de son côté affirmé à plusieurs reprises vouloir remodeler son staff. Dans le TK Show de The Athletic du 3 juin dernier, Kerr insistait sur l’importance d’injecter du « sang neuf » dans un staff, à l’image d’un effectif de joueurs en NBA. Les Warriors s’apprêtent à vivre un été mouvementé, avec de très lourdes décisions à prendre pour la saison prochaine. Les joueurs de la baie n’ont cessé de le répéter : ils jouent le titre en 2022. Un objectif très ambitieux, qui ne sera réalisable qu’en cas d’intersaison solide et de vrais changements… dont l’arrivée de Lloyd Pierce sur le banc aux côtés de Steve Kerr ?

A 45 ans, Pierce pourrait retrouver un poste qu’il a occupé pendant plus de dix ans en NBA. (Cleveland, Memphis mais aussi et surtout à Philadelphie) Son arrivée à Golden State serait en réalité un retour, puisqu’il a déjà été aux Warriors entre 2010 et 2011, sous les ordres de Keith Smart. En plus de bien connaitre ce poste d’assistant, il connait aussi bien la maison : une information qui crédibilise d’autant plus son dossier. Surtout, c’est le meilleur moyen de se faire bien voir avant de pouvoir rebondir sur un poste de numéro un. Alvin Gentry ou Jason Kidd ont notamment utilisé ce moyen pour continuer à apprendre avant de trouver une nouvelle opportunité. (le premier était notamment assistant… aux Warriors) Après un passage très mitigé à Atlanta, Lloyd Pierce pourrait ainsi redorer son image. Il faut dire que celle-ci est quelque peu écornée ces derniers temps, la faute à des histoires avec certains anciens joueurs qui ne l’appréciaient pas, ou bien simplement le fait qu’Atlanta soit en Finale de Conférence alors que les Hawks avaient un bilan de 14 victoires et 20 défaites au moment de son départ. Forcément, le succès des uns rend l’échec de l’autre encore plus visible et ça fait un peu tâche sur le C.V… Aussi, rien de tel qu’un été rempli d’or et une nouvelle aventure dans un projet ambitieux pour se remettre dans le droit chemin et passer à autre chose. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Une arrivée de Lloyd Pierce aux Warriors pourrait donc être une bonne idée pour les deux parties. Pour Kerr, un renouveau s’impose dans son staff et l’expérience de Pierce serait la bienvenue. De son côté, l’ancien de la maison pourrait occuper un poste avec moins de responsabilités tout en retrouvant une bonne image nécessaire à la suite de sa carrière. Y’a plus qu’à comme dirait l’autre.

Source texte : Bleacher Report