Trae Young incertain pour le Game 4 : contusion osseuse dans le pied droit détectée, le signe d’une série qui a déjà tourné ?

Mauvaise nouvelle pour Atlanta : son leader, Trae Young, pourrait manquer le Game 4. On parle d’une contusion au pied droit, causée par la fameuse action où le jeune franchise player des Hawks marche sur le pied… d’un arbitre.

Les Hawks sont menés 2-1 dans ces Finales de Conférence à l’Est. En plus du come-back des Bucks au Game 3, menés par un très grand Khris Middleton, il se pourrait qu’Atlanta ait perdu plus gros encore pendant cette rencontre. Trae Young est incertain pour le prochain match de cette série, qui aura lieu cette nuit à 2h30. Sur une action anodine, la pépite des Hawks fait un pas en arrière. Un pas de trop, puisque c’est sur le pied d’un arbitre que le numéro 11 voit sa cheville tourner, et potentiellement la série avec. Alors, les Bucks sont-ils avantagés par l’arbitrage ? La NBA ferait-elle tout pour que Milwaukee se qualifie pour les Finales ?! Amis fans des théories du complot, rangez vos spéculations, puisqu’il ne s’agit ici que d’un malheureux hasard. Shams Charania, le très crédible insider de The Athletic nous rapporte que Young souffrirait d’une contusion osseuse au pied droit, qui le rend donc « questionable » pour le Game 4.

Trae Young has a bone bruise to his right foot and is questionable for Game 4 vs. Bucks, Hawks say. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2021

L’absence d’Ice Trae serait évidemment un immense coup dur pour les Hawks, qui comptent bien abattre toutes leurs cartes dans cette série. Avec 32,7 points de moyenne, le meneur est tout simplement le meilleur scoreur de ces Finales à l’Est. Il a même égalé un certain LeBron James avec huit matchs à plus de 30 points sur une seule campagne pour un joueur de moins de 22 ans. (Amare Stoudemire mène ce classement avec onze matchs) Mais, évidemment, son apport va bien au-delà des stats. Face aux Knicks et aux Sixers, Trae Young a montré qu’il n’avait peur de rien. Pour ses premiers Playoffs, il fait preuve d’une maturité déconcertante. La star des Hawks était tout simplement faite et prête pour ces moments-là, du haut de ses 22 piges. Leader, chef d’orchestre, véritable métronome de l’attaque d’Atlanta… Tous ces adjectifs sont justes pour parler de Trae. Si l’infirmerie de la franchise géorgienne avait été plutôt épargnée par rapport aux autres jusqu’ici, avec comme seule absence notable celle de De’Andre Hunter (qui manque quand même cruellement), cela pourrait changer. Les fans des Hawks peuvent cependant avoir de bonnes raisons d’être optimistes, puisque Young a terminé le match sur le parquet, après un court passage aux vestiaires. Le challenge peut faire oublier bien des douleurs.

Pour ce qui pourrait être le dernier match de la saison à la maison, on imagine assez mal Trae Young rester sur le bord du terrain. Le jeune homme l’a montré à de nombreuses reprises pendant ces Playoffs : il faut compter sur lui. Affaibli ou pas, nul doute qu’il donnera tout pour prolonger davantage la magnifique saison de ses Hawks. Alors, jouera, jouera pas ? Réponse cette nuit à 2h30.

Source texte : The Athletic