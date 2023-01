Dans une affiche réputée tendue entre deux rivaux de la Conférence Est, les Hawks ont pris le meilleur sur les Knicks et confirment ainsi leur excellente dynamique. Victoire 139 à 124 à domicile. Patronnesque. Jamais trop tard pour redresser la barre.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Les Hawks avaient à cœur de poursuivre leur remontée au classement. Face aux Knicks, la tâche ne s’annonçait pas simple mais les Faucons ont fait le travail. Dans un match où la défense n’était pas la bienvenue, Atlanta a correctement géré sa rencontre et su faire l’écart au bon moment, grâce notamment à un très bon Dejounte Murray. Si l’on met de côté certaines déclarations surprenantes, il est vrai que le bonhomme peut être un sacré joueur de basket, et l’a encore montré ce soir : 29 points, 12 rebonds, 6 caviars et une efficacité clinique au shoot (56%), la totale pour le nouveau cauchemar de Manhattan.

À ses côtés Trae Young, qui ne traîne jamais bien loin. Le 5e choix de la Draft 2018 a claqué 27 points et délivré 6 passes décisives. Une fois encore, l’homme le plus détesté de New York a fait étalage de sa classe offensive (autant au scoring qu’à la création) pour demeurer l’homme le plus détesté de New York. De’Andre Hunter et John Collins ont également fait le taf : 20 points pour l’un, 17 points et 9 rebonds pour l’autre. En bref, 5e victoire consécutive pour Atlanta, le ballon circule bien, les shoots rentrent, les sourires sont en apparence retrouvés. De surcroît les Hawks commencent à raccrocher au wagon avec… la 8e place de la Conférence Est. C’est pas encore ça mais on avance.

Pour les Knicks, Julius Randle a remis le couvercle : 32 points, 9 rebonds et 6 passes, pendant R.J. Barrett la jouait plus tranquille avec 23 points. Mais avec ses cadres sur le banc, New York a lâché prise et les remplaçants – si on ne compte pas Immanuel Quickley et ses 36 minutes de jeu – n’ont rien apporté. L’absence de Mitchell Robinson à l’intérieur s’est faite ressentir et Gotham a été vilainement dominé au rebond (14 rebonds offensifs pour Atlanta). Troisième défaite de suite pour les Knicks qui restent 7ème à l’Est, mais attention à ne pas tomber dans une mauvaise dynamique au plus mauvais des moments.

Trae Young & Dejounte Murray in this 5 game win streak: Trae DJM

24.8 ppg 26.4 ppg

9.2 apg 7.0 apg

2.0 rpg 6.6 rpg

2.0 spg 1.8 spg

44.9/41.4/93.3 56.8/51.9/83.3 ELITE DUO. pic.twitter.com/WJ8YXFgcac — TheHawksWorld (@TheHawksWorld) January 21, 2023

Les Hawks peuvent remercier leur backcourt et commencent à lever la tête, les Knicks en revanchent pourraient se poser deux ou trois questions à l’approche de la Trade Deadline. Des joueurs ont été revalorisés par les meilleurs résultats. Avec autant d’assets, ne serait-il pas temps d’ajouter un peu de poids en sortie de banc ?