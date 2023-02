Un coach intérimaire qui a un blaze de fruit (Joe Prunty) et des Hawks décomplexés pour cette première sans Nate McMillan. Ce groupe a tout de l’équipe qui peut atteindre les Finales NBA en s’auto-gérant. Pas de couvre-feu. Jeux de cartes jusqu’à pas d’heure. 136 pions inscrits le lendemain. Eh, vous êtes sûrs qu’ils ont vraiment besoin de Quin Snyder ?

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Journée portes ouvertes à Cleveland. Un deuxième quart-temps des Hawks qui dédicace tout le Maine-et-Loire, 49 points claqués en douze minutes, et des plus/minus qui trahissent les passoires de l’Ohio. Tiens, neuf minutes de jeu pour Caris LeVert et… -17 ? A contrario, la feuille de match met en lumière les role players d’Atlanta : Saddiq Bey à 19 points à 5/8 à 3-points et +20 de plus/minus, Dejounte Murray en 25/9/8, Onyeka Okongwu et Bogdan Bogdanovic essentiels en sortie de banc. Les plus récents matchs à enjeux ont montré que – moyennant une approche défensive un poil bossée – il en fallait peu pour museler Trae Young. Manque de bol pour les Cavaliers, il en faut encore moins pour l’enflammer : 34 points à 4/7 du parking et 9 assists, une balade de santé dans la 3e défense de NBA, désolidarisée pour l’occasion. Résultat de toutes ces pierres posées à l’édifice, les Faucons ont scoré 81 points en première mi-temps, ce qui représente le 3e plus gros scoring de l’histoire de la franchise sur cette période. Y’a plus qu’à compléter ce naturel offensif par des progrès de l’autre côté du parquet. Pour ce faire, quel meilleur velleda que celui de Quin Snyder, « proche d’un accord pour devenir le nouvel entraîneur principal des Hawks d’Atlanta » selon les termes d’Adrian Wojnarowski.

À l’instant T, les Hawks pointent à la 8e place de la Conférence Est avec un bilan à l’équilibre de 30 victoires pour autant de revers. Pas impossible que les franchises déjà dans le rétro les perdent rapidement de vue. Un coach référencé débarque au sein d’un groupe talentueux et à la marge de progression considérable : c’est pour le Heat, les Knicks et les Nets qu’on a chaud.