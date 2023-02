Il est l’incarnation du basket-ball moderne. Les anciens trouvent que l’époque est trop portée sur le tir à 3-points, Klay Thompson leur répond en démontrant l’efficacité d’un jeu exclusivement déroulé au-delà des 7.24 mètres. Et de temps en temps, y’a un panier à deux points qui se perd dans l’addition. Mais seulement de temps en temps hein.

42 points à 12/19 au tir dont 12/17 à 3-points et 6/6 aux lancers. L’indécence complexe à laquelle beaucoup répondront trop simplement. Les défenses trop permissives ? Celle des Rockets l’est un peu. Pour le reste, Klay Thompson a joué le rôle de sa propre circonstance atténuante.

L’adversaire n’est qu’un assemblage d’adolescents pleins de talent auxquels on a oublié d’enseigner la notion de collectif. Mais demandez à n’importe quel joueur de passer la barre des 40 points sans inscrire un seul panier à deux points. Même contre la colo de vacances des Rockets, il vous répondra – peut-être – qu’il préfère tenter d’inscrire 80 points sans un seul panier à 3-points. Bref, symbole qu’il est l’un des symboles de cette ère où prime la longue distance sur l’attaque de cercle, Klay Thompson est devenu le seul joueur de l’histoire à claquer plusieurs matchs à 12 tirs à 3-points sur une même saison. Il ne se donne même plus la peine de camoufler sa préférence par un mi-distance à trois ou quatre mètres du cercle. Plus l’ombre d’une tentative de tomar en transition. Abandon total de sa coupe ligne de fond. Ce n’étaient “que” les Rockets en face, mais sans Andrew Wiggins, Draymond Green et Stephen Curry – et avec des role players tout juste moyens – Klay aurait pu être ciblé par la défense texane. N’en fut rien. Un écran off ball de Kevon Looney, le sniper s’extirpe du périmètre et zou, ça décoche aussi vite qu’un ado en soirée dans une salle des fêtes picarde.