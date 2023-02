Thriller historique à Los Angeles : victoire 176 à 175 des Kings, Malik Monk a douché les Clippers

Sur le gong d’une nuit passée à essayer de comprendre comment les Wizards ont-ils pu poser 251 millions sur Bradley Beal, Clippers et Kings – sous les spots du Staples Center – se sont payés le thriller le plus incroyable de cette saison 2022-23 de NBA, à la fin aussi bien dessinée que le fil. Nicolas Batum au cœur du jeu. Russell Westbrook acclimaté. Malik Monk en tueur à gages (très crédible).

La feuille de match maison, c’est par ICI !

176 à 175, nom de nom. Ça rappelle le Mahut – Isner qui s’est déroulé sur trois jours. On a commencé à mater ce Clippers – Kings à 4h30 du matin, et on regarde la deuxième prolongation à table avec toute la famille pendant que la grand-mère sénile sort le rôti du four : « Eh, vous me dites si je loupe un truc ! ». Il y a les matchs qui t’emmènent au bout de la nuit contre ton gré, dans le genre Lakers – Rockets sans Anthony Davis et avec un Jalen Green à 4/14 au tir à la mi-temps, et il y a les matchs qui – comme un bol de céréales Cheerios au premier matin d’une semaine de vacances – accompagnent les premiers rayons de soleil. Pas besoin de se forcer pour apprécier ce que le sport a de plus haletant à nous donner : second plus gros scoring (351) de l’histoire de la NBA derrière le Nuggets – Pistons de 83, record du plus grand nombre de 3-points dans un match NBA (44), Russell Westbrook qui pète le record de passes (14) pour une première sous le maillot des Clippers, Malik Monk sur une autre planète, Kawhi Leonard auteur de shoots complètement dingues. On aurait aimé que cela ne s’arrête jamais. Que les 45 points de Malik Monk voguent au-delà des 50. Que les deux équipes franchissent les 180, 190, 195 unités. Une action, un tir contesté, une réussite. Les défenses n’ont pas été trop permissives. Un côté du terrain devient tout simplement trop développé pour l’autre.

Les bons élèves : Malik Monk, De’Aaron Fox, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Nicolas Batum, Mason Plumlee

Les bonnets d’âne : Tyronn Lue, qui a reconnu son erreur en ayant laissé Terance Mann trop longtemps sur le banc