On s’y attendait, c’est désormais confirmé par l’insider de The Athletic Shams Charania. Encore trop gêné par son inflammation au genou, l’ailier des Clippers Kawhi Leonard ne participera pas au premier match des Playoffs.

Kawhi has been ruled out for Game 1, per @ShamsCharania pic.twitter.com/iPKh0voFIM

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2024



Quel malheur pour les Clippers, qui devront aborder le premier match face aux Mavericks sans Kawhi Leonard, le genou de la star étant encore trop douloureux. La nouvelle est loin d’être surprenante, les updates concernant l’inflammation de Kawhi Leonard ne donnaient rien de bon depuis un bon moment. Absent sur les huit derniers matchs des Clippers après avoir fait sa saison la plus complète (68 matchs disputés) depuis 2017, le corps de Kawhi l’aura finalement rattrapé au pire des moments.

On a appris bar le biais de son coach Tyronn Lue que l’entraînement était de plus en plus consistant ces derniers temps pour le cyborg, mais pas encore assez pour le voir évoluer ce soir. Les Clippers vont devoir se serrer les coudes et résister du mieux qu’ils peuvent face aux assauts des Mavericks, et ce le plus longtemps possible. Pas la moitié d’une tâche, Kawhi est l’argument numéro 1 des Clips, que ce soit en attaque ou en défense.

Pas de Kawhi ce soir, ce n’est pas une première pour les Clippers, qui devront faire sans… une fois de plus. Il y a de l’espoir au sein des Voiliers pour que Kawhi fasse son retour au cours de la série, mais il est peu probable que ça soit tôt dans le premier tour. De ce que l’on sait, une présence dans le 5 majeur au Game 2 est également hautement improbable.

Source texte : The Athletic