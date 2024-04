Entre trois matchs de Playoffs, quelques tomates cerise (bien sûr que non) et une ou deux micro-sieste, on a pu apprécier ce dimanche le retour de la verve offensive de Zaccharie Risacher. Joli timing, car la Lottery et la Draft NBA arrivent à grands pas.

A quelques minutes du choc de la soirée en France, entre l’ASVEL et Paris, la JL Bourg se positionne et croit toujours en la troisième place. Pour cela il fallait battre la SIG Strasbourg, et si une entame de deuxième mi-temps catastrophique a fait frémir Ekinox, les récents finalistes de l’EuroCup ont finalement rassuré le peuple bressan. Parmi les héros de ce match on citera notamment Bodian Massa, toujours plus létal près du cercle, mais la vraie belle plus-value sur ce match est le retour en forme de Zaccharie Risacher, du moins d’un point de vue offensif.

Zaccharie Risacher today with a positive outing for JL Bourg in the win vs Strasbourg

14 points

7 boards

1 assist

1 block

4-10 FG

1-3 3P

5-6 FT

1 TO

The 6’8 wing out of France has been all over boards as of late, some people still having him at 1 and others fully out the lotto pic.twitter.com/uofMdAbCyV

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) April 21, 2024



Un gros passage en première mi-temps avec deux paniers consécutifs et une grosse défense sur Paul Lacombe, et surtout cinq points de rang au dernier quart pour remonter les pendules alsaciennes et rappeler à tout le monde qu’il avait été – de novembre à février – l’un des jokers offensifs les plus efficaces du pays. Au final la JL s’impose de peu mais elle s’impose, et le père Zacch entame de la meilleure des manières la dernière ligne droite de la saison et ses dernières semaines en France. Reculer pour mieux sauter chapitre 1, rendez-vous mardi à Levallois pour confirmer le regain de forme ?