Après avoir battu son record de points il y a une semaine face à Gravelines et débuté très solidement sa campagne européenne 48h plus tôt, Zaccharie Risacher a encore gravi une marche hier soir face à Nanterre. Nouveau record perso, nouvelle victoire, mais où s’arrêtera-t-il.

La JL Bourg Basket présente ce matin un bilan de 5 victoires et 1 défaite en championnat, et à cette satisfaction l’on peut donc rajouter la progression presque fulgurante de Zaccharie Risacher depuis quelques matchs. Car s’il lui aura fallu deux ou trois rencontres pour préchauffer, depuis une dizaine de jours c’est une vraie boucherie à Ekinox. 18 points contre Gravelines, 14 en EuroCup face à Wroclaw, et donc… 24 points hier soir face à Nanterre.

24 points à 9/13 au tir dont 2/5 du parking, 4/5 aux lancers et 5 rebonds en 21 minutes

Juhann Begarin, Ibrahima Fall Faye ou encore Joel Ayayi n’ont pu que constater les débats. Ouais on a pris trois mecs au hasard, peut-être bien parce que c’est les seuls qu’on connait mais vous ne le saurez jamais, mais quoiqu’il en soit le longiligne et très jeune ailier français a encore accéléré, et la vitesse de pointe potentielle n’en est que plus monstrueuse. Et quand on voit la hype engendrée par les débuts de Victor Wembanyama pour ses débuts avec les Spurs, on se dit que, de l’autre côté de l’Atlantique, on pourrait nous aussi avoir le droit à notre petite hype hexagonale toute la saison.

Quelques heures après avoir appris qu’un meneur qui pourrait être son grand-père avait signé à la JL en qualité de pigiste de Jequan Lewis, le Zacchos a donc émerveillé Ekinox de son talent. Une nouvelle grosse perf qui n’enlève en rien le mantra du joueur, travail, collectif, travail, travail, ça paie en match :

Son corps nous rappelle plus Kevin Durant que Kyle Lowry, l’effervescence qui commence à monter à Bourg devrait ramener très vite quelques émissaires américains dans le 01, ceux-là même qui posteront bientôt des photos de grenouilles en persillade sur leurs réseaux. Personne n’est prêt pour le rayonnement bressan à l’échelle internationale, personne, et on va ENFIN parler de quelqu’un d’autre que Laurent Gerra à Bourg-en-Bresse. Dieu merci, Zacch merci.