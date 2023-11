Zaccharie Risacher va disputer le All-Star Game LNB !

Et hop, un tiret de plus sur le CV ! A 18 piges Zaccharie Risacher va participer au All-Star Game LNB le 30 décembre prochain à l’Accor Arena, l’occasion de découvrir la pépite en mode détente. Champomy !

C’était un secret de Polichinelle. L’occasion pour les jeunes de découvrir cette vieille expression, et l’occasion pour les fans de la Bourg-en-Bresse de sourire à nouveau. Zaccharie Risacher participera donc au All-Star Game LNB, à 18 ans, récompense logique au vu de son premier tiers de championnat avec la JL.

10 points et 3,6 rebonds de moyenne en championnat, une belle montée en puissance depuis le début de saison et une hype qui grimpe semaine après semaine, voilà qui nous emmène donc le Z au match des étoiles, en compagnie de deux camarades d’ailleurs, Isaiha Mike chez les “étrangers” et Bryce Brown pour le concours à 3-points.

Zaccharie, Isiaha et Bryce sont All-Stars ⭐️

🇫🇷 @Zacch_10 est All-Star France

🌍 @Kkingzayy15 est All-Star Monde

🎯 @Bwb_2 participera au concours de 3 points

Bravo aux 3 joueurs qui représenteront nos couleurs le 30 décembre prochain à Paris Bercy 🔥#WeRedy pic.twitter.com/YjR9rQv4E2

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 29, 2023

Petit plaisir perso également puisque vous n’êtes pas sans savoir que la rédac de TrashTalk se déplace quasiment à chaque match à domicile de Zaccharie depuis le début de saison, raison de plus pour se poser le 30 décembre prochain devant Skweek TV, histoire d’apprécier encore un peu plus le talent du gamin !

Les différentes sélections :

🚨 𝗟𝗘 𝟱 𝗠𝗔𝗝𝗘𝗨𝗥 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗚 :

▫️ T.J. SHORTS (@ParisBasketball)

▫️ MIKE JAMES (@ASMonaco_Basket)

▫️ FRANK MASON III (@SLUCbasketNancy)

▫️ ALPHA DIALLO (@ASMonaco_Basket)

▫️ SHEVON THOMPSON (@SLUCbasketNancy)

Qu’en pensez-vous ? 🤔… pic.twitter.com/9uYjLGbcRf

— SKWEEK (@skweektv) November 29, 2023

🚨 𝗟𝗘 𝟱 𝗠𝗔𝗝𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗚 :

▫️ NANDO DE COLO (@LDLCASVEL)

▫️ NADIR HIFI (@ParisBasketball)

▫️ MILAN BARBITCH (@ADABloisBasket)

▫️ JOFFREY LAUVERGNE (@LDLCASVEL)

▫️ BASTIEN VAUTIER (@ESSMbasket)

Qu’en pensez-vous ? 🤔https://t.co/ITiEgtjRLO… pic.twitter.com/8PvQG7tOjT

— SKWEEK (@skweektv) November 29, 2023

🔥 𝗟𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖̧𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 :

▫️ DJ COOPER (@ChoraleRoanne)

▫️ DEVANTE JONES (@MSB_Officiel)

▫️ ALEKSEJ NIKOLIC (@ELANCHALON)

▫️ TYSON WARD (@ParisBasketball)

▫️ ISIAHA MIKE (@JLBourgBasket)

▫️ IBRAHIMA FALL FAYE (@Nanterre92)

▫️ DESI RODRIGUEZ (@limogescsp)… pic.twitter.com/4Y0TkDHs3C

— SKWEEK (@skweektv) November 29, 2023

🔥 𝗟𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖̧𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 :

▫️ ELIE OKOBO (@ASMonaco_Basket)

▫️ PAUL LACOMBE (@sigstrasbourg)

▫️ NICOLAS LANG (@limogescsp)

▫️ ZACCHARIE RISACHER (@JLBourgBasket)

▫️ ALEXANDRE CHASSANG (@limogescsp)

▫️ MATHIS DOSSOU-YOVO (@SQBB_Officiel)

▫️ YANNIS MORIN… pic.twitter.com/bRYZHEZCUp

— SKWEEK (@skweektv) November 29, 2023