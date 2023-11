Calendrier : le programme des équipes NBA déjà éliminées du In-Season Tournament

Après la dernière journée de poules du NBA In-Season Tournament hier, on connaît les affiches des quarts de finale du tournoi, qui réunissent les huit meilleures équipes de la première phase. Mais quid des 22 autres ? Voici le calendrier des équipes déjà éliminées.

Avec l’intégration du In-Season Tournament au calendrier NBA cette année, la Ligue n’avait prévu que 80 matchs par équipe au lieu des 82 habituels. Les deux matchs manquants rentrent dans le cadre de la deuxième phase du tournoi, soit via des rencontres à élimination directe pour les qualifiés, soit à travers des matchs entre équipes éliminées.

Maintenant qu’on connaît les 22 équipes qui ne participeront pas aux quarts de finale du In-Season Tournament, la NBA a pu compléter son calendrier. Voici les matchs du 6 et 8 décembre, via Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Pour rappel, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale du In-Season Tournament s’affronteront les :

Lundi 4 décembre, 1h30 : Pacers – Celtics

Lundi 4 décembre, 4h : Pelicans – Kings

Mardi 5 décembre, 1h30 : Bucks – Knicks

Mardi 5 décembre, 4h : Lakers – Suns

Parmi elles, les quatre équipes éliminées en quarts auront droit à un match supplémentaire pour atteindre la barre des 82. Les quatre équipes qualifiées joueront évidemment les demi-finales, tandis que les deux finalistes de la compétition seront les seules équipes à jouer 83 matchs au total sur l’ensemble de la saison (mais la finale ne comptera pas dans le classement de la régulière).

