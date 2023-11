De’Aaron Fox se verrait bien remporter un titre de MVP

Auteur de sa meilleure saison en carrière, et alors que les Kings réalisent eux aussi un solide début de saison, De’Aaron Fox ne cache pas ses ambitions. Le meneur de Sacramento veut tout gagner, autant sur le plan individuel que collectif.

Le retour au premier plan des Kings la saison passée a changé pas mal de choses du côté de la Californie. Habitués aux moqueries et aux saisons catastrophes, les Rois violets ont retrouvé de l’ambition. Le trade de Domantas Sabonis et les bons moves réalisés par Monte McNair (Mike Brown, Malik Monk, Keegan Murray, Kevin Huerter, entre autres) ont reboosté une équipe qui stagnait depuis trop longtemps. Enfin bien entouré, De’Aaron Fox brille lui de mille feux.

Sa magnifique saison 2022-23 lui a permis d’aller enfin s’inviter au match des étoiles en février dernier et le renard le plus célèbre derrière Zorro ne semble pas avoir perdu son appétit. Interviewé par Marc J. Spears de Andscape, Fox a livré ses ambitions pour la suite de sa carrière. Et s’il n’en fait pas une obsession, il se verrait bien notamment aller chercher un titre de… MVP de saison régulière.

“Je veux continuer à jouer à un haut niveau. Si je le gagne, c’est cool. Si je ne le gagne pas, ce n’est pas grave. Je n’ai jamais dit “Je veux gagner le titre de MVP”, mais j’ai le sentiment que c’est une possibilité réelle. Mais je dois jouer à un haut niveau plus souvent qu’à un bon niveau. Je veux être un grand joueur dans cette ligue.”

Avec 29,8 points, 6,1 passes, 4,7 rebonds et 1,6 interception de moyenne depuis la reprise, De’Aaron Fox réalise pour le moment la saison la plus aboutie de sa jeune carrière. Il est notamment dans le Top 5 des meilleurs scoreurs de la Ligue. Si les Kings parviennent à accrocher une place sur le podium à l’Ouest, Fox aura sûrement quelques arguments en sa faveur, même s’il part de loin face à la concurrence. Dans notre dernier MVP ranking, le renard de Sacramento était resté aux portes du Top 10. Dans l’histoire de la NBA, seul un joueur des Kings (ou d’une ancienne appellation) a été couronné MVP. C’était Oscar Robertson en 1964.

Si Fox aimerait bien ajouter un trophée individuel à son palmarès, il n’en oublie pas son équipe de toujours, Sacramento. Maintenant que les Kings ont enfin mis un terme à la malédiction des Playoffs qui planait depuis 17 ans au-dessus de Sactown, vont-ils aller chercher un titre NBA ? Là aussi, il faut remonter (très) loin en arrière. Le dernier titre remporté par la franchise remonte à… 1951, lorsque l’équipe s’appelait encore les Royals de Rochester. Gagner un titre NBA serait donc une grande première pour Sacramento et De’Aaron Fox aimerait bien offrir ce trophée à la ville qui l’a accueilli il y a de cela 6 années.

Je dirais qu’il y a un peu moins de pression à cause du truc autour des Playoffs. Mais maintenant, après avoir été All-Star, All-NBA, on s’attend à ce que je joue à un certain niveau. Je ne dirais pas que c’est une pression supplémentaire. J’aime aller sur le terrain. J’aime jouer. J’aime avoir le meilleur défenseur pour me marquer. Je veux être le meilleur joueur sur le terrain tous les soirs. Mais en fin de compte, nous voulons gagner des titres. Je ne peux pas jouer au basket éternellement et je veux pouvoir apporter une bague à cette ville.”

Source texte : Andscape