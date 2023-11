Cela fait pile trois semaines que la saison NBA a repris, et toutes les équipes NBA ont joué au moins dix matchs. C’est donc l’occasion parfaite de faire un premier point sur la fameuse Course au MVP, qui s’annonce encore une fois épique cette saison !

Stats : 29,5 points / 9,6 rebonds / 3,6 assists / 1,3 contre / 58,2% au tir

Bilan : 6 victoires – 4 défaites

Alors que les Bucks tâtonnent des deux côtés du terrain en ce début de saison (surtout en défense), Giannis Antetokounmpo fait de son mieux pour porter son équipe de Milwaukee… même si ça ne suffit pas toujours. Défaite contre Indiana malgré 54 points du Freak, puis contre Orlando malgré un 35-10-7 de Giannis, bref il doit se sentir un peu seul en ce moment. Seul et frustré : “Il faut qu’on arrête de se chercher des excuses et de nous apitoyer sur notre sort” a notamment déclaré Antetokounmpo en sortie de défaite face au Magic. Au fur et à mesure que la saison avance, on imagine que Milwaukee arrivera tout de même à monter en puissance, surtout quand Giannis et son nouveau coéquipier Damian Lillard (blessé récemment) auront plus d’automatismes. Le Freak pourra alors postuler à une place plus haute dans ce classement du MVP.

Stats : 23,0 points / 10,5 rebonds / 3,8 assists / 1,4 contre / 1,4 steal / 52,5% au tir

Bilan : 7 victoires – 4 défaites

Derrière Nikola Jokic et Joel Embiid, le meilleur pivot NBA se nomme Bam Adebayo aujourd’hui. Et ce n’est même pas discutable. Toujours aussi élite en défense, Bam réalise également sa meilleure saison au scoring, portant ainsi le Heat des deux côtés du terrain chaque soir. Sous l’impulsion de sa plaque tournante, Miami reste sur six victoires consécutives et affiche le troisième meilleur bilan de la Conférence Est (à égalité avec Indiana). Tout ça alors que Tyler Herro (et d’autres) squatte l’infirmerie, et que Jimmy Butler réalise un début de saison relativement discret. Un véritable patron ce Bam !

Stats : 24,7 points / 4,2 rebonds / 12,5 assists / 1,1 steal / 52,8% au tir

Bilan : 7 victoires – 4 défaites

32 passes décisives pour… 0 turnover lors des deux derniers matchs. Non, ce ne sont pas les stats de Prime Chris Paul mais celles de Tyrese Haliburton. Le chef d’orchestre des Pacers réalise un début de saison d’une propreté exceptionnelle, autant dans le playmaking (meilleur passeur NBA, seulement 2 pertes de balle par match) que dans le scoring (meilleure moyenne en carrière, avec des pourcentages en 50-40-90). Et grâce à lui, c’est toute l’équipe d’Indiana qui cartonne : meilleure attaque NBA, une pace d’enfer, 7 victoires en 11 matchs, avec dans le lot des succès contre des poids lourds comme Milwaukee et Philadelphie. Bref il y a de quoi avoir le sourire chez les fermiers, et quelque chose nous dit qu’Haliburton ne va pas s’arrêter là !

The first player in NBA history to have at least 25 points and 15 assists with zero turnovers in back-to-back games: Tyrese Haliburton

H/T @OptaSTATS pic.twitter.com/7DmtrHFhm7

— The Athletic (@TheAthletic) November 15, 2023

Stats : 30,7 points / 4,6 rebonds / 3,9 assists / 1,0 steal / 48,8% au tir

Bilan : 6 victoires – 6 défaites

Y’a-t-il une équipe plus dépendante de sa superstar que les Warriors avec Stephen Curry ? Pas sûr. Jouant encore une fois à un niveau de MVP (31 points de moyenne à 49% au tir dont 45% à 3-points et 93% aux lancers-francs !), le Chef ne peut cependant pas tout faire, lui qui n’a pas vu un seul de ses coéquipiers atteindre la barre des 20 points cette saison quand il était sur le terrain. Et sans surprise, Golden State est tombé sans lui la nuit dernière, alors qu’il essaye de se remettre d’un petit bobo au genou. Sur une série de quatre défaites de suite et possédant un bilan tout juste à l’équilibre, les Warriors ne sont tout simplement pas à la hauteur de la greatness de Curry en ce moment. Allez, courage Steph !

Stats : 29,3 points / 6,9 rebonds / 5,9 assists / 2,6 steals / 53,4% au tir

Bilan : 7 victoires – 4 défaites

Déjà exceptionnel la saison dernière et étincelant lors de la Coupe du Monde cet été, Shai Gilgeous-Alexander continue sa formidable montée en puissance. Et avec lui, c’est le Thunder qui commence à devenir de plus en plus dangereux. Au cœur de l’excitant projet d’OKC, SGA guide les siens dans le Top 5 de la Conférence Ouest à base de cartons offensifs aussi réguliers qu’impressionnants : 35 points sur les Suns, 43 sur les Cavs, 33 face aux Kings, 30 sur Atlanta… bref il est inarrêtable. Vous ajoutez à ça une vraie contribution défensive (meilleur intercepteur NBA à l’heure de ces lignes) et vous obtenez un joueur qu’on risque de retrouver à de nombreuses reprises dans la Course au MVP cette saison.

Shai Gilgeous-Alexander went OFF tonight in the OKC W ⛈️

43 PTS 7 REB 6 AST 3 STL 68% FG pic.twitter.com/0wuPpz5ldk

— NBA (@NBA) November 9, 2023

Stats : 28,4 points / 8,9 rebonds / 3,9 assists / 1,2 steal / 52,6% au tir

Bilan : 8 victoires – 2 défaites

Jayson Tatum est entré dans la discussion du MVP la saison dernière, il faudra encore une fois compter sur lui cette année. La star des Celtics est partie sur d’excellentes bases au niveau de l’efficacité offensive : plus de 52% de réussite au tir dont 40% à 3-points, c’est hyper propre. Et en plus JT ne donne pas l’impression de forcer son talent. Meilleur joueur de l’un des meilleurs collectifs de la Ligue, Tatum sait aussi appuyer sur l’accélérateur quand il le faut, avec par exemple 17 points dans le dernier quart-temps face aux Knicks lundi pour guider Boston vers la win. Grosses performances, belle régularité, très bons résultats collectifs… Tatum a toutes ses chances pour devenir le premier Américain à être élu MVP depuis James Harden en 2018.

Stats : 27,6 points / 6,0 rebonds / 5,3 assists / 48,3% au tir

Bilan : 8 victoires – 2 défaites

Après ses belles performances avec Team USA cet été, on attendait d’Anthony Edwards qu’il franchisse un cap supplémentaire en NBA pour intégrer le clan des superstars. C’est exactement ce qu’il est en train de faire. Leader charismatique d’une équipe du Minnesota actuellement deuxième à l’Ouest (!), Ant-Man brille de mille feux en ce début de saison : offensivement il lâche ses meilleures stats en carrière, défensivement il montre qu’il est capable de rendre la vie misérable à n’importe quel attaquant (coucou Jayson Tatum), et surtout il step-up dans les moments chauds pour guider les Wolves sur le chemin de la win. Tout ça en mode showman. Nommé Joueur de la Semaine à l’Ouest ce lundi, Anthony Edwards is HIM !

38 points

9 rebonds

7 passes

15/25 au tir

Money time de MALADE

Défense XXL sur Jayson Tatum

Ce monde appartient à Anthony Edwards. pic.twitter.com/jVVOmkg6IO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

Stats : 33,1 points / 11,7 rebonds / 5,7 assists / 1,9 contre / 50,5% au tir

Bilan : 8 victoires – 2 défaites

MVP en titre, Joel Embiid n’a pas voulu se reposer sur ses lauriers en ce début de saison. Il est au contraire reparti sur des bases similaires. 33,1 points par match, c’est exactement comme l’an passé, ce qui fait de lui à nouveau le meilleur marqueur NBA. Aux côtés d’un Tyrese Maxey qui a complètement changé de dimension après le départ de James Harden, Embiid guide aujourd’hui les Sixers vers le meilleur bilan de la Conférence Est (à égalité avec Boston). Son titre de Joueur de la Semaine remporté ce lundi symbolise sa domination actuelle, lui qui semble peut-être plus heureux que jamais à Philadelphie vu l’excellente dynamique de l’équipe. Certes, la saison est encore très longue, mais il faudra compter sur Embiid pour le back-to-back.

Stats : 31,1 points / 7,8 rebonds / 7,9 assists / 1,2 steal / 51,1% au tir

Bilan : 8 victoires – 3 défaites

Vous vous souvenez de l’époque où Luka Doncic commençait ses saisons en trottinant et avec des kilos en trop ? Eh bah cette époque est révolue. Entre triple-doubles, énormes cartons offensifs et shoots venus tout droit de l’espace (42,6% à 3-points cette année avec dix tentatives par match !), le phénomène slovène est insolent depuis la reprise. Mais surtout, ses Mavs gagnent ! Après la déception de l’an passé, Dallas a retrouvé le droit chemin sous l’impulsion des exploits de Luka ainsi que la bonne intégration des différentes recrues (Dereck Lively II, Grant Williams…). On parle de la deuxième attaque NBA en ce début de saison, ce qui a permis à l’équipe texane de remporter huit matchs sur onze et de prendre place sur le podium de la Conférence Ouest.

Luka Doncic gives a shrug that reminds us all of someone 👀pic.twitter.com/PrrvQXUYGi

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 11, 2023

Stats : 30,0 points / 13,9 rebonds / 8,4 assists / 1,0 steal / 57,9% au tir

Bilan : 9 victoires – 2 défaites

Après un été rempli de festivités et de courses de chevaux en Serbie, on aurait pu s’attendre à un début de saison en mode rodage pour Nikola Jokic. LOL. Le mec a repris exactement là où il s’était arrêté : au sommet de son art. Juste injouable, le Joker continue de dominer la planète basket et porte ses Nuggets vers le meilleur bilan NBA aujourd’hui, tout ça malgré l’absence de Jamal Murray blessé. Il en a aussi profité pour dépasser LeBron James et Jason Kidd au nombre de triple-doubles all-time (109), lui qui est désormais au pied du podium. Si Jokic garde ce rythme toute la saison, un troisième titre de MVP lui semble promis.

Mentions honorables : Tyrese Maxey (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Kevin Durant (Suns), Anthony Davis et LeBron James (Lakers).