Stephen Curry touché au genou

Stephen Curry n’était pas sur les parquets cette nuit pour le match opposant les Warriors aux Timberwolves. La raison ? Un genou douloureux.

D’après Shams Charania de The Athletic, le Chef souffrirait d’une entorse au genou droit. Des examens supplémentaires sont prévus pour confirmer la blessure et déterminer la durée de son absence.

Oulah, petit bobo au genou droit pour Stephen Curry…? Ca va manquer quelques matchs ça, potentiellement… https://t.co/mGqV2PjTwX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2023

L’insider se montre quand même rassurant, indiquant que Steph ne devrait pas rester longtemps à l’infirmerie. Propos confirmés par le coach Steve Kerr (via ESPN).

“Ce n’est rien d’alarmant. Il ratera peut-être un ou deux matchs, mais ce n’est rien sur le long terme.”

Une bonne nouvelle pour les Warriors, qui semblent plus que jamais dépendants de leur sniper (30,7 points de moyenne à 49% au tir, plus de 44% à 3-points et 93% aux lancers).

Cette nuit, pour la première fois, on a vu un joueur de Golden State autre que Stephen Curry atteindre la barre des 20 points, à savoir… Dario Saric et Brandin Podziemski. Cela n’a pas empêché les Warriors d’enchaîner une quatrième défaite consécutive contre les Wolves, Draymond Green et Klay Thompson se faisant notamment expulser après… deux minutes de jeu.

__________

Source texte : The Athletic / ESPN