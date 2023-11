Battus par les Nuggets cette nuit, les Clippers ont enchaîné une sixième défaite consécutive, la cinquième depuis l’arrivée de James Harden. Le principal problème pour l’équipe de Los Angeles cette fois ? L’arbitrage, selon Paul George.

“Je pense qu’on a bien joué, mais c’est dur de jouer contre trois personnes de plus.”

Voilà ce qu’a déclaré Paul George après la nouvelle défaite des Clippers face à Denver cette nuit (via ESPN).

“J’ai trouvé les arbitres horribles. […] Seulement cinq lancers-francs, c’est un manque de respect au vu du match de ce soir. J’ai été touché tellement de fois sur des lay-ups, des 3-points. Ils ont vraiment fait un mauvais boulot. S’ils sifflent des trucs d’un côté, ils doivent aussi les siffler de l’autre.”

Pas content le Paulo !

On a vu Paul George lever les bras à plusieurs reprises après des pénétrations, exaspéré par le manque de coups de sifflet. Cela ne prouve rien mais les signes de frustration étaient apparents dès le début de match, PG prenant même une faute technique en fin de première mi-temps. George s’est aussi montré furax en fin de rencontre après un tir à 3-points manqué, où il estimait avoir été gêné de façon irrégulière par Kentavious Caldewell-Pope.

Paul George believes the Clippers were playing 8v5 tonight

“It’s tough, the adversity of playing against the extra three. I thought they were awful.”

(Via @AndrewGreif ) pic.twitter.com/LmKcyMODqG

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 15, 2023

Auteur de 35 points au total et passant tout près de battre le champion en titre, Paul George est reparti hyper déçu de Denver. Cela aurait pu être une victoire référence pour ses Clippers qui ont désespérément besoin de gagner un match. Au lieu de ça, ils viennent d’enchaîner une sixième défaite de suite malgré “beaucoup de positif” (dixit Paulo).

Comme un symbole, la soirée s’est terminée sur une grosse brique de Paul George, qui avait la balle de l’égalisation dans les mains. Si une partie de sa frustration concernant l’arbitrage est peut-être légitime sur l’ensemble du match, sur le coup il ne peut s’en prendre qu’à lui-même…

__________

Source texte : ESPN

Paul George’s shot ends with a wedgie with the game on the line 😬

🎥 @NBA pic.twitter.com/n3fyyEb980

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 15, 2023