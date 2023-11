Désormais retraité, Lou Williams peut faire le point sur sa longue et belle carrière en NBA. Invité au podcast de Paul George, l’ancien guard estime qu’il mériterait même une place au Hall of Fame. D’accord ou pas ?

Après 17 ans sur les parquets NBA, la carrière de Louis dit “Lou” Williams s’est terminée en 2022 après une dernière saison chez les Hawks. Si le meneur n’a jamais pu remporter de bague de champion, il aura quand même laissé une trace durable en NBA, notamment grâce à sa réputation de terreur des second units. Triple lauréat du trophée de sixième homme de l’année, Lou Williams a en effet incarné cette allumette du banc prête à s’enflammer à tout moment pendant bien des années. C’est avec les Clippers qu’il avait connu ses plus belles heures, avec notamment une saison terminée à près de 22 points de moyenne en sortie de banc.

Désormais loin des parquets, Lou Williams n’en a peut-être pas totalement fini avec la NBA. Invité au podcast de Paul George, Sweet Lou est revenu sur sa carrière et il estime que son dossier fait sens pour une place au.. Hall of Fame.

“Le Hall of Fame concerne ceux qui ont eu un impact sur le jeu que personne d’autre n’a été capable d’avoir. Et j’ai l’impression que c’est ce que j’ai fait en particulier. J’ai l’impression que Jamal [Crawford] l’a fait. Il est éligible deux ans avant moi, il sera éligible l’année prochaine. La façon dont cela se passera pour lui me donnera une idée de la façon dont cela se passera pour moi.

Qu’il s’agisse d’une entrée directe [le first ballot, ndlr] ou pas, je pense que j’en ai fait assez pour l’obtenir. C’est quelqu’un [Crawford, ndlr] qui a embrassé un rôle (sixième homme) qui m’a aussi été confié… et je l’ai défendu et je l’ai rendu cool. J’ai fait en sorte qu’il devienne transcendant et que les jeunes se sentent à l’aise pour le faire”.