DeMarcus Cousins proche d’une arrivée en Chine ?

Sans offre NBA et après une saison à Porto Rico, DeMarcus Cousins pourrait continuer sa carrière dans le championnat chinois. Boogie à la relance dans l’Empire du Milieu ?

Cela fait déjà un an et demi depuis la dernière apparition de DeMarcus Cousins sur un parquet NBA mais il semble que cet éloignement risque de se poursuivre pour l’ancienne star des Kings. Depuis sa grave blessure en 2019, le pivot n’a plus retrouvé son meilleur niveau et son comportement lui a fermé un certain nombre de portes en NBA. De quoi le forcer à s’expatrier, comme il l’a fait cette saison dans le championnat de Porto Rico (où il tournait à 20 points, 11 rebonds et 4,5 passes). Selon Orazio Cauchi de BasketNews, cet exil pourrait se poursuivre mais cette fois dans le championnat chinois.

Une équipe, dont le nom n’a pas filtré, aurait bougé ses pions pour faire venir Boogie et les négociations pourraient rapidement aboutir à un accord selon la source mentionnée. Comme d’autres Américains avant lui, DMC pourrait donc filer en Chine pour aller se refaire la cerise à coup de grosses stats, avec l’espoir de se faire remarquer des GM NBA. À 33 ans, DeMarcus Cousins a encore quelques années devant lui sur les parquets. Reste à savoir s’il les passera à l’étranger ou s’il saura convaincre une franchise de lui offrir une nouvelle (dernière ?) chance.

Source texte : BasketNews