Les Bulls de plus en plus ouverts à un départ de Zach LaVine ?

Le mauvais début de saison des Bulls fait réfléchir dans les bureaux de la franchise et, après avoir un temps fermé la porte, Arturas Karnisovas serait désormais prêt à échanger Zach LaVine.

Le mood n’est pas au top à Chicago et c’est pas peu de le dire. Douzième à l’Est avec 4 victoires et 7 défaites, la franchise de l’Illinois n’arrive pas à remonter la pente et on sent déjà la frustration gagner le groupe alors qu’on est à peine en novembre. Alors qu’ils avaient joué la carte de la continuité cet été avec le maintien du Big 3 (DeRozan, LaVine, Vucevic), les Bulls auraient visiblement changé leur fusil d’épaule depuis quelques jours. Certains insiders pensent que Chicago pourrait bientôt faire exploser son effectif, avec l’objectif probable de lancer une reconstruction dans la foulée.

Si c’est le cas, la plupart des cadres sera sans doute transférée afin de récupérer quelques assets pour le futur. Longtemps annoncé sur le départ, Zach LaVine pourrait cette fois faire ses valises pour de vrai. Selon Shams Charania de The Athletic, les Bulls seraient de plus en plus ouverts à l’idée d’un transfert de leur arrière All-Star. L’insider explique également qu’un départ ne serait pas forcément pour déplaire au joueur lui-même. Un divorce qui ferait ainsi les affaires de tout le monde.

Developing: NBA teams are probing the availability of Bulls two-time All-Star Zach LaVine and there is increased openness from both sides about exploring a trade, sources say.

Details at @TheAthletic: https://t.co/2UvELP2lMG

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2023

Arrivé à Chicago en 2017 dans le trade de Jimmy Butler (vers Minnesota), Zach LaVine a réussi à atteindre un niveau de All-Star dans l’Illinois, obtenant même deux invitations au match des étoiles (2021 et 2022). Un niveau qui lui avait permis de signer un deal XXXXL à l’été 2022 avec près de 215 millions sur 5 ans. Malgré des stats très satisfaisantes, LaVine n’a malgré tout jamais su véritablement devenir le franchise player qu’attendait Chicago. Avec Lonzo Ball blessé, l’alchimie des Bulls s’est écroulée et le trio DeRozan – LaVine – Vucevic n’a même pas permis aux taureaux de décrocher une place en Playoffs la saison passée.

À 28 ans, et alors qu’il n’a disputé qu’une seule série de Playoffs dans toute sa carrière, l’arrière pourrait voir un départ d’un bon œil. Ces dernières semaines, le nom de LaVine avait été murmuré du côté de Philadelphie. Pas sûr néanmoins que Daryl Morey ne bouleverse son groupe alors que l’équipe plane actuellement sur l’Est avec un Tyrese Maxey royal sur le backcourt. D’autres candidats ne tarderont pas à taper à la porte si la disponibilité du double All-Star est confirmée dans les prochains jours.

Source texte : The Athletic