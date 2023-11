Les Bulls bientôt prêts à faire exploser leur effectif ?

Nous sommes qu’à la mi-novembre, mais des rumeurs en vue de la prochaine trade deadline de février apparaissent déjà. Notamment concernant les Chicago Bulls, qui pourraient bien faire exploser leur roster si les résultats ne s’améliorent pas d’ici là.

Seulement trois victoires en neuf matchs, une 13e place à l’Est, et une nouvelle saison médiocre qui s’annonce.

Malgré les grands noms présents dans l’effectif de Chicago, la mythique franchise des Bulls semble foncer dans le mur et une explosion du roster paraît presque inévitable. C’est en tout cas le scénario qui est attendu à travers la NBA si l’on en croit l’insider d’ESPN Brian Windhorst.

“J’ai parlé à quelques personnes dans la Ligue, les scouts se précipitent pour aller voir les Bulls car ils se disent qu’à un moment donné, les Bulls vont casser leur équipe. Ils essayent tous de rassembler des infos et se demandent ce qu’il va se passer avec les Bulls.”

Brian Windhorst: "In talking to some people around the league, the scouts are jamming themselves into Bulls games because they realize that at some point, the Bulls may break this team up. And they're all gathering intelligence like, 'What's gonna happen with the Bulls?'" pic.twitter.com/bo94OAHWnW

Si les Taureaux décident en effet d’appuyer sur le bouton reset à un moment donné, il ne fait aucun doute que d’ambitieuses franchises NBA contacteront Chicago pour essayer de faire affaire avant la date limite de février. Entre Zach LaVine, DeMar DeRozan (dernière année de contrat), Nikola Vucevic ou encore Alex Caruso, les Bulls ont du monde à refourguer, et c’est sans doute maintenant ou jamais pour essayer d’obtenir des contreparties intéressantes en vue d’une reconstruction.

Jusqu’ici, le boss des opérations basket Arturas Karnisovas a refusé d’abandonner le projet entamé en 2021 quand il a recruté Vooch, DeRozan et Lonzo Ball pour accompagner LaVine. Mais plus on avance, plus les raisons de le faire se succèdent. À moins que les Bulls attendent la possibilité d’ajouter une nouvelle star pour faire all-in, eux qui faisaient partie des favoris pour attirer James Harden.

En tout cas, une chose est sûre : le statu quo ne mènera nulle part.

