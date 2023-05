Derrick Rose trouverait “cool” que les Bulls retirent son maillot à Chicago

Désormais aux Knicks, Derrick Rose a surtout fait le bonheur des Bulls dans ses premières années au sein de la Ligue. Au point d’imaginer son maillot être retiré au United Center ? L’intéressé adore l’idée.

Michael Jordan, Scottie Pippen, Bob Love, Jerry Sloan… À l’inverse des Celtics ou des Lakers qui ont un plafond bien garni de maillots retirés, à Chicago on les compte sur les doigts d’une seule main. 4 joueurs, 4 légendes de la franchise qui ont mérité cet honneur ultime. Et si on ajoutait bientôt un cinquième nom à ce Mont Rushmore ? Passé par les Bulls de 2008 à 2016, Derrick Rose verra peut-être lui aussi son numéro 1 monter au plafond du United Center.

Récapitulons un peu les accomplissements du bonhomme dans l’Illinois : Rookie de l’année en 2009, plus jeune MVP de l’histoire de la Ligue en 2011, 3 sélections au All-Star Game ainsi qu’une All-NBA First Team. Derrick Rose, c’est le kid de Windy City, natif de la ville, celui qui a incarné les espoirs de la Bulls Nation à revenir au sommet et remporter un septième titre. C’était aussi celui qui devait devenir l’un des grands visages de la NBA.

Malheureusement pour le bonhomme, les bobos vont venir plomber son ascension. Deux terribles blessures au genou qui vont éloigner Rose des terrains pendant de longs mois. Dans l’incapacité de retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure, D-Rose va alors quitter Chicago par la petite porte, offrant (majoritairement) ses services en sortie de banc à plusieurs équipes. Toutefois, et alors que le meneur se rapproche du dernier chapitre de sa carrière, une question se pose : aura-t-il droit au grand hommage de la part de sa franchise de cœur ? Aura-t-il le maillot retiré ?

Interrogé par Shams Charania de The Athletic, le guard a en tout cas ouvert en grand la porte.

Knicks’ Derrick Rose sits down with @Stadium: “No one knows your journey but you…even with me saying that I was going to win MVP, my mom probably didn’t even believe me.”

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2023