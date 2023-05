Sixers – Celtics, la Preview du Game 6 : Philly face à l’histoire

Moment d’histoire ce soir à Philly ? Les Sixers pourraient, en cas de victoire contre les Celtics, rallier les finales de conférence Est pour la première fois depuis 2001 et enfin briser le plafond de verre du second tour. À Joel Embiid de finir le travail pour enfin envoyer Philly au sommet de l’Est.

Le Process pourrait vivre ce soir le plus grand moment de sa jeune histoire. Depuis l’arrivée de Joel Embiid à Philly en 2014, la reconstruction a été lente et pénible. Le chemin s’est toujours arrêté au mieux en demi-finale de conférence. Mais ce soir, tout pourrait changer. Philly dispose d’une balle de match au Wells Fargo Center pour enfin péter le plafond de verre sur lequel le groupe de Doc Rivers se bute depuis maintenant trop d’années.

Demi-finale de conférence en 2017-18

Demi-finale de conférence en 2018-19

Premier tour en 2019-20

Demi-finale de conférence en 2020-21

Demi-finale de conférence en 2021-22

Dans une salle chauffée à blanc, les Sixers ont leur destin entre leurs mains et doivent terminer le boulot face à une équipe de Boston autrice d’un vieux match 5. La dynamique est clairement du côté de Philadelphie qui propose depuis le début des Playoffs du bon contenu dans le jeu – parfois avec un peu (beaucoup) d’irrégularité. Qu’importe, les résultats suivent. Joel Embiid est bien revenu de sa blessure au genou qu’il avait contracté contre les Nets et continue encore de monter en puissance. James Harden a pondu deux masterclass entrecoupées de deux bouses royales. Le barbu souffle le chaud et le froid mais reste un métronome indispensable dans l’équilibre des 76ers, même quand il laisse son adresse aux vestiaires. En témoigne son match 5 toute en discrétion et en efficacité.

17 points, 8 rebonds et 10 passes pour Harden. Tantôt scoreur tantôt distributeur sur la série, il a rien forcé ce soir. Après des années passées à le voir se péter la gueule à un moment ou un autre, le voir enchaîner ainsi c’est fort. Très fort. Le Harden qu’il fallait. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

En face, Boston semble avoir perdu le fil collectivement. Tatum a beaucoup forcé au match 5, certes, mais les C’s n’ont jamais trouvé le carburant pour redresser la barre collectivement, et c’est cela qui inquiète. A l’extérieur, si Boston ne veut pas partir aux Seychelles, il faudra retrouver une assise collective beaucoup plus compacte. L’intensité du match 5 est une farce quand on connaît le niveau des joueurs alignés sur le parquet. La faute, peut-être, à une grosse fatigue accumulée tout au long de cette série. L’autre point noir des C’s se trouve sur le banc. Joe Mazzulla ? Absent lui aussi des débats lors du match 5, le coach des Celtics a récolté de nombreuses critiques – plutôt à juste titre. Temps-mort pas pris, pas d’ajustements tactiques alors que son équipe coule, utilisation quasi nulle de Grant Williams… Bref, une belle parodie de coaching qui n’aura échappé à personne.

On ne va pas tout jeter non plus, Boston reste tout à fait capable de remporter cette série, mais il faudra afficher un gros caractère pour renverser la table et rallier les finales de conférence. Les C’s ont ça dans leur ADN et feront face à une équipe qui pourrait trembler au moment de conclure, puisqu’elle a aussi ça dans son ADN. Tout reste ouvert. Tout reste possible.

En tout cas, tout est possible sauf de manquer ce match, qui démarrera à 1h30 du côté du Wells Fargo. Moment d’histoire ou match 7 au TD Garden ? C’est là tout l’enjeu.