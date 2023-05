Le Bob Lanier Award désigne le joueur NBA le plus investi dans les œuvres caritatives et l’aide à la communauté. Parmi les dix nommés, on retrouve notamment James Harden ou Brook Lopez. Les votes ont démarré hier et se termineront le 21 mai.

Partager, s’investir et donner de son temps. Voici le triptyque de cette jolie récompense qu’est le Bob Lanier Award (du nom de l’ancienne légende des Pistons). Littéralement le “community assist” (ndlr. aide à la communauté) award, il vient récompenser les joueurs qui s’investissent le plus en dehors des parquets pour venir en aide aux plus démunis.

Parmi les nommés cette année, on retrouve quelques gros noms de la NBA :

Keita Bates-Diop, Spurs

Alex Caruso, Bulls

Pat Connaughton, Bucks

James Harden, Sixers

Brook Lopez, Bucks

Tyrese Maxey, Sixers

Cameron Payne, Suns

Dwight Powell, Mavs

Julius Randle, Knicks

Marcus Smart, Celtics

It’s time to vote for the 2022-23 Bob Lanier Community Assist Award ‼ VOTE NOW at https://t.co/nrnJDTooZ2 Today’s vote counts DOUBLE ‼ #NBACommunityAssist pic.twitter.com/uqL0AA70cs — NBA Cares (@nbacares) May 10, 2023

La Ligue poursuit sa volonté d’aider en dehors des salles de basket et met le paquet sur son programme NBA Cares pour venir en aide aux personnes les plus en difficulté. Aides alimentaires, superstars en visite auprès d’enfants malades, la charité est ancrée dans la culture NBA et cette récompense en témoigne.

L’un des 10 nommés succèdera à Gary Payton II (Warriors), qui a remporté cette récompense la saison dernière.

Les votes sont d’ores et déjà ouverts et les votants ont jusqu’au 21 mai pour désigner le “plus grand coeur” de la Ligue.