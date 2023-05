Sans immense surprise, Chris Paul sera absent pour le game 6 entre les Suns et les Nuggets cette nuit. Le meneur de Phoenix soigne toujours sa blessure à l’aine contractée pendant le match 2 de la série. Menés 3-2 et dos au mur, les Suns devront composer une nouvelle fois sans leur maître à jouer.

Phoenix va tenter d’éviter les vacances et ça sera sans Chris Paul. Le maestro des Suns est toujours blessé à l’aine et est d’ores et déjà listé “out” pour ce match 6 face aux Nuggets. Merci Shams Charania de The Athletic pour l’info.

Suns guard Chris Paul is listed out for Game 6 vs. Nuggets due to his strained groin. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2023

Monty Williams pourra néanmoins compter sur ses deux superstars : Kevin Durant et Devin Booker. Les deux soleils auront à cœur de maintenir leur équipe en vie dans ces Playoffs 2023 mais aussi de montrer qu’ils avaient bien leur place dans l’une des trois All-NBA Teams. Les lauréats ont été annoncés cette nuit et les deux joueurs de l’Arizona font partie des grands absents.

Une motivation supplémentaire dans une série où Phoenix a retrouvé quelques couleurs mais pêche toujours par sa profondeur d’effectif et dans sa régularité défensive. Dépendants des performances de leurs deux superstars, les Suns tombent aussi sur un Nikola Jokic injouable face à un Deandre Ayton qui fait ce qu’il peut face à la panoplie du Serbe.

De son côté, Chris Paul pourrait éventuellement faire son retour en cas de match 7 dans le Colorado. Pour le moment, il faut composer sans lui mais Phoenix a les moyens d’aller arracher un dernier match dans une série qui pourrait se terminer en feu d’artifice.

Rendez-vous cette nuit 4h du matin pour voir si les Suns réussissent à s’en sortir sans CP3.