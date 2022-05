La relation entre les fans et les joueurs est un sujet qui fait pas mal de bruit sur ces Playoffs 2022. On a notamment eu les épisodes Kyrie Irving et Draymond Green, et on vient malheureusement d’en avoir un nouveau hier soir. Chris Paul, All-Star des Suns et ancien boss de l’association des joueurs, s’est plaint après qu’un fan ait… poussé des membres de sa famille assis en tribunes. On fait le point.

On le sait, quand vient l’heure des Playoffs, l’intensité monte d’un cran car les enjeux se précisent et le titre se rapproche. Chez les fans aussi, qui viennent donner de la voix pour encourager leur équipe. Malheureusement, ça provoque parfois quelques dérives. Cette nuit, lors d’un Mavericks – Suns intense, la maman et la femme de Chris Paul – présentes derrière le banc de Phoenix – ont été bousculées par un jeune fan de Dallas selon ESPN, tout ça sous les yeux des deux enfants de CP3 et le jour de la fête des mères en plus. Un comportement évidemment honteux et plus que condamnable. Le meneur des Suns est très logiquement allé dire deux mots au « supporter » en question avant que celui-ci ne dégage. Non mais oh !

Putain ça me rend ouf, je sais pas à partir de quel moment un fan se dit qu’il paye un billet et peut faire ce qu’il veut, mais y’a AUCUNE place pour ce type de comportement. En NBA ou ailleurs. J’espère vraiment que Mark Cuban va être ferme. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

Et y’a même pas besoin de savoir si c’est la femme de Chris Paul, de ton voisin ou du type à la caisse de Franprix. On n’agit pas comme ça putain mais qui sont ces gens sérieusement ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

La réaction n’a d’ailleurs pas tardé à tomber via le compte Twitter du meneur des Suns. « Vous voulez mettre à l’amende les joueurs qui disent des choses aux fans mais les fans peuvent poser leurs mains sur nos familles. Fuck !! » Elle soulève un point très intéressant de la réglementation récente de la NBA dont on avait déjà parlé dans un dossier Kyrie Irving. On a comme l’impression que les fans se permettent de plus en plus de franchir la limite du trashtalk et de l’insulte, alors que les joueurs prennent une praline financière signée Adan Silver quand ils répondent à des supporters un peu trop insolents. Avec cet événement qui implique l’ancien boss de l’asso des joueurs et dont le professionnalisme n’est plus à prouver, le débat pourrait donc légitimement s’ouvrir plus largement. En plus de s’attaquer à l’historique Chris Paul, cette attaque a visé deux de ses proches physiquement, un cap depuis la hausse constatée des échanges musclés entre supporters et joueurs. La réaction de la direction de la Ligue sera donc attendue de pied ferme par tout le monde. Du côté des Mavericks, on a évidemment condamné le comportement de ce fan, qui on espère sera sanctionné bien comme il faut. Genre avec un bannissement en bonne et due forme.

Wanna fine players for saying stuff to the fans but the fans can put they hands on our families….fuck that!! — Chris Paul (@CP3) May 8, 2022

On va rester très, très attentif à tout ça et guetter la réponse d’Adam Silver à cette affaire. Bousculer la mère et la femme d’un joueur, on est où là sérieux ? Le trashtalking c’est ok, tant que ça reste basé sur ce qu’il se passe sur le terrain. Or ici, la limite a très clairement été franchie. On est entré dans l’univers de la connerie.

A source familiar with Chris Paul's tweet after Game 4 told ESPN that Paul's mother had hands put on her by Dallas fans and Paul's wife was also pushed. To make matters worse, Paul's kids witnessed it. "They felt very unsafe," the source said. — Dave McMenamin (@mcten) May 8, 2022