Vous connaissez la tradition qui accompagne le meilleur jour de la semaine : chaque lundi, on vous propose un Top 10 all-time, avec des thèmes revisités ou alors des nouveaux sujets pour lancer de nouveaux débats. Au menu aujourd’hui ? Les meilleurs géants !

On dit souvent que le basket est un sport de grands. C’est même parfois un sport de géants. Dans la longue et belle histoire de la NBA, on a vu passer d’immenses joueurs, « immenses » dans le sens par la taille. Mais certains d’entre eux étaient également immenses par le talent. Et c’est justement d’eux dont on va parler dans l’Apéro TrashTalk du jour. Quels sont les joueurs de 2m20 minimum qui ont su se faire une vraie place en NBA ou qui sont tout simplement devenus des stars ? Qui est le numéro 1 ? Plutôt dunker sans sauter ou contrer sans sauter ? Sinon, Zydrunas ou Arvydas ? Ou les deux ? Voilà le genre de questions qu’on se pose aujourd’hui. Allez, on attaque !

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son avis car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit Top 10 all-time en famille !