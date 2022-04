Il ne ralentira donc jamais. On lui avait dit que quelques gamins avaient les dents longue en Louisiane ? Trop des lol, Tonton Chris Paul s’est chargé de leur expliquer la vie. Un premier match dans la plus pure tradition du Point God, tout en propreté et terminé par une grosse secousse de gestion au dernier quart-temps. Franchement… tu veux faire quoi ?

Il a commencé son match tranquillement, alternant comme très souvent entre deux activités principales : servir Deandre Ayton dans la raquette et prendre des photos d’un Devin Booker très vite saignant. Puis Jose Alvarado est rentré et CP3 lui a fait à l’envers au bout de quelques secondes car ce n’est pas aux vieux singe que l’on apprend à faire la grimace. Les Suns étaient alors devant de manière assez confortable alors Chrissou se suffisait à gérer l’écart et à rentrer crescendo dans ses quatorzièmes Playoffs, et c’est véritablement en toute fin de match que l’on s’est souvenu de ce à quoi ce tonton servait dans un match de basket. « Not on Herb » nous raconte le slogan, qui met en avant les skills défensifs du rookie des Pelicans Herb Jones, déjà parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue lors qu’il n’est qu’en première année. « Not on herb » sauf pour un pique-nique nous a par contre indiqué Chris Paul, fier ce matin de pouvoir dire qu’il a expliqué au jeune arrière des Pels les millions de kilomètres qui le séparent encore d’un futur Hall Of Famer.

Il est 5h10 du matin, New Orleans reste en vie et revient à sept petits points et fait au moins semblant d’y croire. 80-73, mais Chris Paul décide alors qu’il est l’heure de coucher les gosses. 17 points en 3 minutes, personne d’autre que CP ne prend de tir car c’est la consigne, trois bombes du parking et quelques regards inquisiteurs plus tard les Suns ont quasiment vingt pions d’avance et le sort de ce Game 1 en est jeté, malgré les tentatives de crevaison de pneu de notre fameux rookie sus-cité. Comme un symbole c’est évidemment lui qui fermera la boutique, pour terminer sa rencontre à 30 points (à 12/16), 7 rebonds et 10 bonbons, beaucoup trop d’infos pour les hommes d’un Willie Green qui ne connait pourtant que trop bien la bête.

Cette nuit Mikal Bridges a été désigné parmi les finalistes dans la course au DPOY et Cam Johnson a pour sa part choppé un billet pour le podium 6MOY, cette nuit le duo Booker / Ayton est rentré efficacement dans sa postseason, mais cette nuit c’est un constat une nouvelle fois implacable qui s’est offert à nous : il y a un patron à Phoenix, ce patron fêtera bientôt ses 37 ans et il fait la nique à des mecs qui ont l’âge d’être ses gamins, et ce patron s’appelle Christopher Emmanuel Paul, aka le Point God.