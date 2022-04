Les Suns se sont imposés sereinement à la maison face aux Pelicans cette nuit, dans le match 1 de ce premier tour des Playoffs. Avec Chris Paul en tête d’affiche, Phoenix a mené du début à la fin et ne s’est jamais fait peur, face une équipe de NOLA maladroite car mise sous pression par la défense des finalistes 2021.

Un match dans lequel on ne se sera jamais vraiment demandé qui allait sortir gagnant, car les Suns ont été constamment devant grâce à des leaders qui ont (évidemment) fait le boulot. Chris Paul a été monstrueux et avait (évidemment) totalement la main sur ce match., et lorsque les Pelicans ont osé se rapprocher de trop près au score notamment dans le quatrième quart-temps… aucun souci, CP3 s’est chargé lui-même de la mission on se calme en marquant 17 points dont trois tirs du parking en à peine plus de cinq minutes de jeu. Il termine le match à 30 points à 12/16 au tir et 10 caviars, merci au revoir. Devin Booker a pour sa part assuré ses 25 points, et Deandre Ayton a bien mangé aussi avec ses 21 pions, 9 rebonds, 4 contres et un petit 1/1 à 3-points, pour la gourmandise. Monty Williams a bien tenté d’économiser au maximum ses joueurs mais a été forcé de laisser ses leaders sur le parquet jusqu’à la fin du match car les Pelicans, sans toutefois mettre trop en danger ces Suns, ne s’éloignaient malgré tout jamais trop des dix points d’écart dans le dernier quart-temps.

Gagner un match avec 37,9% de réussite au tir c’est compliqué, surtout quand en face la troupe de Monty Williams est à 53,8%. Au final, perdre de onze points avec de tels pourcentages peut laisser un goût un peu amer, à moins de se dire, au contraire, qu’on ne s’en sort pas si mal. C.J. McCollum a tiré à 9/25, Brandon Ingram à 6/17 et Jonas Valančiūnas à 7/21, un peu juste pour un match de Playoffs contre la meilleure équipe de la Ligue. Alors sûrement qu’en faisant mieux que ça… la bande à Devin Booker aurait haussé son niveau de jeu d’un cran, mais ça valait le coup d’essayer, d’aller titiller cette équipe et de nous donner envie de suivre cette série jusqu’au bout. On a vu pendant le play-in que cette équipe de NOLA était capable de proposer de belles choses avec Brandon Ingram en leader alors, oui, ça va être dur, voire impossible même, mais c’est bien là le rôle du petit poucet de tout faire pour essayer d’embêter la grosse bête le plus possible et c’est ça que l’on attend des hommes de Willie Green.

30 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 interceptions, à 12/16 au tir, 4/6 à trois points et encore une valise de buckets dans le dernier quart temps. Chris Paul aura 37 ans le 6 mai prochain. pic.twitter.com/YAw1jFVVnf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

On a donc eu un match à l’odeur de finales de Conférence un peu plus tôt dans la soirée, mais là ça ressemblait plus à de la pré-saison. Heureusement le Point God a régalé dans le dernier quart-temps pour donner de la saveur à cette rencontre. Les Suns de Monty Williams vont certainement élever leur niveau de jeu quand besoin il y aura, et les Pelicans devront faire mieux pour inquiéter des Suns qui ne jouent juste pas au même sport.