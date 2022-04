Dans le « Allez, café » de ce lundi matin ? Un grand récap de la deuxième nuit de Playoffs, avec le thriller extraordinaire entre Boston et Brooklyn, les victoires aisées de Phoenix et Miami et le rattrapage des Bucks au Game 1. Allez, petit ou grand café, court ou allongé, petit résumé des dernières actualités en vous souhaitant un bon lundi, et rendez-vous ce soir pour la suite des Playoffs !

# Les résultats de la nuit

Heat – Hawks : 115-91, les notes du match juste ici

Celtics – Nets : 115-114, les notes du match juste ici

Bucks – Bulls : 93-86

Suns – Pelicans : 110-99

# Ce qu’il faut retenir

Et pour finir en beauté sur l’oreiller ? Allez, café !