En plein premier week-end de Playoffs les différents finalistes pour les NBA Awards 2022 ont été annoncés cette nuit. 82 matchs, une saison enfin entière après deux exercices foudroyés par la pandémie, et donc trois killers dans chacune des courses au trophée. Dans la famille des meilleurs spécialistes du Velleda en cette saison 2021-22 ? Erik Spoelstra, Taylor Jenkins et Monty Williams sont les trois finalistes, et en attendant la cérémonie qui annoncera les vainqueurs au mois de juin… ons e dit que, cette année, on filerait bien le trophée à trois mecs en même temps.

On vous l’annonçait fièrement il y a quelques jours, parait qu’on est des spécialistes, Erik Spoelstra, Monty Williams et Taylor Jenkins sont donc les trois derniers rescapés dans la course au Coach Of the Year. Trois boss de la plaquette, trois bilans incroyables cette saison, et tout d’un coup une idée nous traverse l’esprit : et si on donnait le trophée… aux trois en même temps ?

Autant vous prévenir, on est clairement sur trois monstres des bancs cette saison. Trois hommes pour un seul trophée, et quoiqu’il arrive on a envie de penser qu’il n’y aura rien à redire, à part peut-être un peu de tristesse pour les deux autres mais bon que voulez-vous, il faut bien trancher. Erik Spoelstra ? Premier à l’Est, déjà parmi les meilleurs coachs de l’histoire mais encore jamais titré et ça jouera peut-être en sa faveur tant l’info est folle. Er puis, au passage, ce n’est pas comme s’il avait dominé la Conférence Est toute la saison avec la moitié de ses titulaires blessés ou indisposés. Taylor Jenkins ? Il ressemble à Cauet alors il a trouvé la méthode, à tel point qu’il a emmené cette saison ses Grizzlies tout en haut ou presque de la Conférence Ouest, avec ou sans Ja Morant, avec ou sans highlights, et qu’il en a donc profité pour claquer le record de victoires all-time de la franchise. Monty Williams ? Wow. 64 wins et absolument rien à redire sur sa saison, si ce n’est qu’il aurait déjà du être COY la saison passée et c’est peut-être un indice pour le jugement final de 2022. On récapitule tout ça ? Allez zou.

Erik Spoelstra : 53 victoires et 29 défaites, premier à l’Est, quatrième meilleure défense de NBA, n’a jamais été COY et il est temps que ça cesse

Taylor Jenkins : 56 victoires et 26 défaites, deuxième meilleur bilan de la Ligue, meilleur bilan de l'histoire de la franchise, deuxième meilleure attaque de la Ligue, à la baguette du plus beau show des années 2020

Monty Williams : 64 victoires et 18 défaites, meilleur bilan de la Ligue, meilleur bilan de l'histoire des Suns, tellement facile qu'on aurait tendance à l'oublier

Trois hommes et un award, et, vraiment, l’envie de donner la médaille aux trois en même temps. parce qu’ils le méritent tous les trois, parce qu’on n’arrive pas à choisir. La continuité avec la saison passée ? Monty. Pour l’ensemble de son œuvre ? Spo. Pour symboliser la nouvelle vague ? Cauet. Faites vos jeux !