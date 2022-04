Le premier week-end des Playoffs c’est terminé, et avec une dizaine d’années d’espérance de vie en moins on vous envoie illico tout ce qu’il ne fallait pas louper cette nuit, après cette deuxième soirée consécutive faite de plus de onze heures de NBA. On ne va pas vous mentir ça grince un peu, mais on tient le choc, jusqu’à nouvel ordre. Envoyez le gros résumé !

# Les résultats de la nuit

Heat – Hawks : 115-91, les notes du match juste ici

Celtics – Nets : 115-114, les notes du match juste ici

Bucks – Bulls : 93-86

Suns – Pelicans : 110-99

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Les câlins du dimanche 🥰🥰🥰pic.twitter.com/c7z72FSdHE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

23-17 Miami, fin du premier quart. N’hésitez pas à venir, ce match est sponso par le syndicat des ophtalmo de France. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

1/9 au tir pour Trae Young, 0/6 à trois points. Atlanta au global : 29% au tir, 11% à trois points, 8 passes décisives pour 8 balles perdues. Stat positive ceci étant dit : t’es encore en vie, dans le sens où t’as pas fini aux pompes funèbres mdr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

– Mec on a besoin de points dans la raquette faut que tu pénètres dans la défense du Heat là – Trae Young :pic.twitter.com/Sql3HkNsh7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Alors oui, pour info : PJ TUCKER EST ADROIT DANS LE CORNER — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Le backcourt Bogdanovic – Trae Young est globalement à 5% au tir. Bonne nouvelle, avec ce genre de pourcentage tu te fais rembourser ta campagne. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

8/9 À TROIS POINTS POUR DUNCAN ROBINSON — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

💀💀💀💀💀 le TD Garden a affiché les propos de Bruce Brown en sortie de Playin Tournament, lui qui disait que sans Robert Williams en face ce serait tranquille d’attaquer la raquette de Boston. Cette série va être incroyable. https://t.co/9v2NFpHoO8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

KD est à 1/7 au tir, les Nets ont 8 ballons perdus, 10 fautes et mènent d’un point. Tatum et Brown sont à 2/9 au tir, les Celtics ont 6 ballons perdus, 13 fautes et ne perdent que d’un point. Choisissez. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

On a tous pensé au même joueur 🥹pic.twitter.com/YSUsN0yG8R — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Cette passe de Kyrie 😳😳😳pic.twitter.com/rYtF7g5KmX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

« KYRIE SUCKS » hurle le public de Boston. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Kyrie qui envoie des majeurs au public ?!?!?! 😭😭😭 pic.twitter.com/9TnYEWeUov — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Le HUSTLE de Jaylen Brown, magnifique.pic.twitter.com/Js8Xhm3DGI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

LE SHOOT MONSTRUEUX DE KYRIE pic.twitter.com/FsIemJ11Wh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

JAYSON TATUM AU BUZZEEEEEEEER !!!!!!!! INCROYABLE !!! pic.twitter.com/xSkxEJXJjt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Incroyable. Incroyable incroyable incroyable incroyable la QUALITÉ de ce Game 1, de la première minute assourdissante à la dernière seconde qui cloue un extraordinaire spectacle. La série Nets – Celtics s’annonçait épique, elle démarre sur des bases LÉGENDAIRES !! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

⭐️ OFFICIEL ⭐️ Les 3 finalistes pour CHAQUE trophée individuel de la saison 2021-22 !! pic.twitter.com/m7sYSLQkUB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Cette action va vraiment entrer dans la légende des Playoffs.pic.twitter.com/wGIfaSTVIF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Oh la photo est dingue pic.twitter.com/dRL8dwrxP6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Désolé mais c’est un autre sport.pic.twitter.com/K2TRbzDizj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

« Quand certains fans commencent à me traiter de « pussy », de « bitch » et me lâchent des « fuck you » y’a un moment où vous saturez en tant que compétiteur. Et on attend de nous d’être dociles et gentils ? Nan, j’emmerde tout ça : ce sont les Playoffs. »pic.twitter.com/ZYfm8qlBJ8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

74-71 Bucks, fin du troisième quart. Oh le chouette money time qui arrive. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

Laissez moi sur Middleton en isolation ça va le faire, je stoppe son initiative et derrière si ça vous va je provoque la faute offensive de Giannis.pic.twitter.com/B7jQMg92wn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

Milwaukee s’est fait peur, a vraiment tendu la joue pour se faire gifler. Il y avait la place pour perdre. Mais tu fais le boulot au finish, Brook Lopez la force tranquille, tu sauves les meubles en shootant à 40% dont 26% à trois points. Y’a de quoi souffler côté Bucks…! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

Allez on enchaîne, huitième match du week-end, direction l’Arizona ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

5/25 au tir

1/7 à trois points

12 points en 12 minutes Les Pelicans peuvent à peine respirer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

30 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 interceptions, à 12/16 au tir, 4/6 à trois points et encore une valise de buckets dans le dernier quart temps. Chris Paul aura 37 ans le 6 mai prochain. pic.twitter.com/YAw1jFVVnf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2022

# Le Top 10 de la nuit

À retrouver en cliquant sur ce lien magique

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir