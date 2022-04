On y est presque. Plus que trois nuits de NBA et la saison régulière 2021-22 aura livré tous ses secrets, et cette nuit quelques certitudes de plus en avant-première. Le Heat champion de la Conférence Est, les Raptors qui font flipper tout le monde et Nikola Jokic bien décidé à taper le back-to-back MVP en font partie, et pour le reste on vous invite à lire, comme chaque matin, les quelques lignes ci-dessous. C’est l’heure du gros résumé, allez, café.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 128-101

Bucks – Celtics : 127-121

Raptors – Sixers : 119-114

Pelicans – Blazers : 127-94

Wolves – Spurs : 127-121

Nuggets – Grizzlies : 122-109

Warriors – Lakers : 128-112

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

15-2 Sixers, 5/5 du parking pour les visiteurs. Sont pas venus pour tirer que des lancers comme dirait Kevin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2022

14 juin 2019 : les Raptors sont champions. Danny Green signe aux Lakers > pandémie mondiale > Lakers – Raptors dans la bulle > Danny Green signe aux Sixers > saison 2021 des Raptors à Tampa Bay 7 avril 2022 : Danny Green reçoit sa bague de champion.pic.twitter.com/0Pf3QjuiyK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Ça c’est trop ma came. Un fan des Pelicans qui a ramené un verrou à Herb Jones pour qu’il le dédicace 🔒😭❤️#NotOnHerbpic.twitter.com/Y5w48nV5DM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Absolument personne : LaMelo Ball en contre attaque :pic.twitter.com/LctfhAgMnQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Le crâne de Jokic saigne après un coup de coude involontaire de Jaren Jackson Jr. pic.twitter.com/DRynO7LWNt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Montrezl Harrell je sais pas si c’est dunker ou se mettre sur la gueule avec d’autres gars qui l’intéresse.pic.twitter.com/eBRk51NvIN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Je savais pas que KD avait signé chez les Raptors.pic.twitter.com/mpKTT81emK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Performance MONSTRE de Pascal Siakam. 37 points, 11 rebonds et 12 passes, leadership, hustle et intensité de malade face aux Sixers. Victoire des Raptors, à 10 jours d’un potentiel premier tour entre Philadelphie et Toronto. pic.twitter.com/NF1TYaRvd3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Officiel : Miami finit la saison NBA 2021-22 en étant numéro 1 de la Conférence Est. Le Heat aura l’avantage du terrain dans n’importe quelle série de Playoffs de sa conférence 🔥 pic.twitter.com/sQXSUrnBCh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

En battant les Celtics, Milwaukee prend donc la place de Boston et se cale en numéro 2 de la Conférence Est. pic.twitter.com/VGOyHzdxsH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Si les Playoffs commençaient aujourd’hui, avec Milwaukee en 2ème place à l’Est : Brooklyn jouerait les Cavs au Playin Tournament… et en cas de victoire… … les Nets affronteraient les Bucks au 1er tour. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Fin de match absolument débile à Minnesota. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Voici le club des joueurs qui ont déjà réussi à totaliser 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes décisives en une seule et même saison, dans toute l’histoire de la NBA : Nikola Jokic (2022) Fin du club. pic.twitter.com/V4s7J5mN11 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

OFFICIEL : WOLVES vs CLIPPERS AU PLAYIN TOURNAMENT ! 🔥 Minnesota jouera à domicile ce mardi 12 avril, et accueillera Los Angeles. Le perdant ? Possibilité de sauver sa saison au Game 3 du Playin… Le vainqueur ? Affrontera Memphis au 1er tour des Playoffs ! pic.twitter.com/HUSEwYJjIX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

Les frissons…! Standing ovation du public de Denver pour Nikola Jokic, qui crée donc son propre club dans l’histoire de la NBA : 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes décisives 🔥 Mike Malone, fantastique.pic.twitter.com/mPIq7x2eFj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2022

