Il fallait cette nuit une défaite des Celtics et des Sixers pour que le Heat valide définitivement sa première place à l’Est. Les Sixers se sont inclinés face au FC Siakam, les Celtics ont vaillamment lutté mais ont baissé pavillon contre le FC Champions, et au bout du compte ce qui n’était plus qu’une affaire de détail est désormais officiel : le Miami Heat terminera la saison en tête de l’Est.

C’est donc en pyjama que les joueurs d’Erik Spoelstra ont reçu la nouvelle et, peut-être, débouché une teille de champagne pour fêter ça. A quatre jours de la fin de la saison le Heat ne peut plus être rejoint en tête de la Conférence Est. Un premier titre de champion de conférence depuis 2013, époque bénie d’un meneur de jeu qui joue aujourd’hui à Bourg-en-Bresse, et donc, surtout, l’assurance de jouer toutes les séries de Playoffs à domicile jusqu’à d’éventuelles Finales de Conférence. Logique, tant le Heat a dominé les débats à l’Est depuis le début de l’année civile notamment, logique, même si un beef entre Jimmy Butler et toute la Floride suivi d’une mini-série de défaite avait jeté un petit froid sur la fin de saison de la franchise de South Beach.

Saison régulière réussie dans les grandes largeurs donc, collectivement car Erik Spoelstra a su pianoter avec un roster très large compte tenu des absences, un roster dans lequel chaque pion s’est avéré utile, mais également d’un point de vue individuel pour pas mal de héros locaux. En effet, Tyler Herro fonce vers le trophée de 6th Man Of the Year et ne dénote pas dans le ranking MIP, Erik Spoelstra sera sur le podium chez les coachs et plus si affinités, alors que Bam Adebayo peut ambitionner la même chose chez les défenseurs et que P.J. Tucker mérite clairement d’être mentionné. Jimmy Butler et Kyle Lowry ont été de très solides leaders quand ils n’étaient pas absents, les role players Caleb Martin, Dewayne Dedmon, Gabe Vincent, Omer Yurtseven de très bons substituts et Victor Oladipo revient tout doucement alors que Duncan Robinson a perdu un peu de sa mécanique mais reste capable d’en planter dix un peu n’importe quand et que le vénérable (ça dépend pour qui) Udonis Haslem garde toujours la boutique de sa main de fer. En somme une escouade complète et qui a fait ses preuves en dépassant allègrement la barre des 50 wins, se positionnant ainsi parmi les gros favoris de l’Est pour les Playoffs qui arrivent.

L’avenir proche nous dira si le Heat se retrouve cocu au point de se taper les Nets au premier tour, mais quoiqu’il arrive les joueurs de Mayami ont fait le boulot et ils l’ont bien fait. Dans une semaine une autre saison commence, celle-là ce sera une autre paire de manches mais Coach Spo a des arguments, messieurs vous avez gagné dix jours pour souffler alors profitez-en et envoyez-nous 50 minutes de Udo Haslem jusqu’à dimanche, please, pour l’histoire.