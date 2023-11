Après la belle nuit d’hier, programme NBA très soft ce samedi : quatre petits matchs au menu dont un Warriors – Cavaliers qu’on surveillera de près.

Le programme de la nuit :

0h : Magic – Bucks

1h : Celtics – Raptors

1h30 : Hawks – Heat

2h30 : Warriors – Cavaliers

Le match à ne pas rater : Warriors – Cavaliers

Entre bobos, irrégularité et défaites, le début de saison n’est pas facile pour les Cavaliers. Et pas sûr que ça s’arrange avec le déplacement à Golden State ce soir. Car même si Cleveland a réussi à prendre le dessus sur les Warriors il y a quelques jours, la bande de Donovan Mitchell devra cette fois-ci résister à l’ambiance du Chase Center et à un Stephen Curry revanchard après son moins bon match de la saison à Denver. Les Cavs – de retour au complet (si l’on excepte l’absence d’Isaac Okoro) – essayeront d’imposer leur taille tandis que les Dubs tenteront d’imposer leur rythme. Une jolie opposition de styles. Bonne nouvelle côté Golden State : Draymond Green et Gary Payton II seront de retour pour aider les Warriors à retrouver le chemin de la victoire.

Mais aussi…