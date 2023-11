S’inclinant pour la troisième fois de la saison la nuit dernière à Indiana, les Bucks ont pris 126 points dans la musette par la meilleure attaque NBA. Ils en avaient également encaissé 130 et 127 lors de leurs deux défaites précédentes. Mais où est donc passée la défense de Milwaukee ?

Giannis Antetokounmpo a planté 54 points face aux Pacers et les Bucks ont quand même perdu. C’est la première fois dans l’histoire de la NBA qu’un joueur terminant avec plus de 50 points, 10 rebonds et 75% au tir perd un match de basket. C’est aussi la première fois depuis 2019 que Milwaukee s’incline quand le Freak atteint la barre des 50 pions.

L’absence de Damian Lillard et les turnovers de Giannis dans le money-time ont coûté cher aux Bucks à Indiana, mais le vrai problème en ce début de saison reste la défense. Ou plutôt le manque de défense.

Les Bucks cette saison :

25e à l’efficacité défensive (116,9 points encaissés pour 100 possessions)

25e à la moyenne de points encaissés (120,3 par match)

24e au pourcentage de réussite au tir de l’adversaire (48,7%)

29e au nombre de points encaissés sur contre-attaque (18,1 par match)

Basée avant tout sur la protection du cercle avec Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo, la défense des Bucks s’est imposée comme l’une des meilleures en NBA ces cinq dernières années. Alors forcément, de tels chiffres, ça pique.

Pour les comprendre, il est tentant de pointer du doigt l’échange Damian Lillard – Jrue Holiday, Milwaukee sacrifiant l’un des meilleurs défenseurs NBA pour un attaquant d’élite mais loin d’être réputé pour ses capacités défensives. Clairement, la faiblesse du premier rideau est l’un des éléments qui expliquent les mauvaises performances défensives des Bucks cette saison, surtout que Lillard est associé à Malik Beasley – pas non plus une référence en défense – sur le backcourt.

Mais il n’y a pas que ça.

Bucks defense has been bad all around but Dame is just DYING on these screens. pic.twitter.com/6zvarQFs1m

— Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) November 2, 2023

Deuxième équipe la plus âgée de la NBA (28,8 ans de moyenne d’âge), les Bucks ont pas mal galéré face à la vitesse, le rythme, et le jeu de passes des jeunes Pacers la nuit dernière. C’était assez symbolique des galères de Milwaukee en transition cette saison, les hommes d’Adrian Griffin étant la deuxième équipe NBA qui encaisse le plus de points sur contre-attaque. À l’image d’un Khris Middleton qui peine à retrouver son meilleur niveau, ça traîne des pieds à Milwaukee.

Avec les changements effectués au niveau de l’effectif mais aussi au sein du coaching staff, on a clairement une équipe qui se cherche. À la fois défensivement où le nouveau coach Adrian Griffin tente des choses (défense de zone, utilisation différente de Brook Lopez…), mais aussi offensivement ce qui peut – par la même occasion – fragiliser la défense (via les contre-attaques sur turnovers et shoots ratés).

“Manque de structure, manque d’organisation, manque de rigueur, manque d’effort. Les Bucks ont changé leurs habitudes alors qu’ils étaient une Top 5 défense avec ce groupe. Bien sûr, ils ont perdu Jrue, mais ils ont changé les schémas défensifs notamment avec Brook Lopez, qui était dans le Top 3 de la course au Défenseur de l’Année l’an dernier. C’est un peu choquant.” – J.J. Redick, analyste pour ESPN (via The Old Man & The Three)

Dans cette déclaration, J.J. Redick fait notamment référence au fait que Brook Lopez a moins été utilisé en couverture drop (pour protéger le panier en priorité, quitte à laisser des shoots ouverts à 3-points) comme c’était le cas avec Mike Budenholzer. Adrian Griffin, désireux de construire une défense plus agressive et plus haute sur les porteurs de balle, a avoué son erreur après le match face aux Knicks, dans lequel Lopez a retrouvé sa zone de confort pour terminer avec 8 contres (tiens c’est magique).

adrian griffin on the bucks defense:

"i think the players are sometimes smarter than the coaches, and they wanted brook [lopez] in a drop [and] i was smart enough to listen to them" pic.twitter.com/N9N23ZSVxF

— Dan Favale (@danfavale) November 4, 2023

Bien sûr, seulement huit matchs ont été joués cette saison, et les Bucks affichent un bilan positif de cinq victoires pour trois défaites. Autant dire qu’il n’y a pas le feu au lac à Milwaukee, et qu’il reste beaucoup de temps à ces nouveaux Bucks pour trouver le meilleur équilibre. Mais on a tellement été habitués à les voir réguliers et disciplinés en défense que l’inverse saute tout de suite aux yeux.

Adrian Griffin et ses hommes en sont encore au stade de l’expérimentation : ils savent ce qui fonctionne, ils ont eu un aperçu de ce qui ne fonctionnait pas, et cherchent dans le même temps à diversifier les schémas défensifs. Avec tout ça, forcément, il y a des hauts et des bas, voire même de grosses turbulences comme lorsque Milwaukee a pris 130 pions à Toronto (tout début novembre) contre l’une des pires attaques NBA.

Aux Bucks de serrer la vis pour avancer plus sereinement dans les semaines à venir.

“On connaît notre identité, on essaye simplement de voir ce qui peut marcher, et on doit être bons partout. On est bons quand Brook joue en drop coverage. On est vraiment bons quand on joue petit et qu’on peut switcher. On peut forcer les adversaires à jouer en un-contre-un et prendre des tirs difficiles. Parfois on doit jouer la zone pour forcer des tirs à 3-points… Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire que nous ne faisions pas l’an dernier. Donc parfois ça va marcher, parfois ça ne marchera pas. Mais ça ne coûte rien d’essayer.” – Giannis Antetokounmpo (via The Athletic)

__________

Sources texte : NBA (stats), The Old Man & The Three, The Athletic