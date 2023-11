Cette nuit, à San Antonio, Victor Wembanyama va affronter Rudy Gobert pour la toute première fois dans sa carrière NBA. L’occasion de revenir sur une vidéo d’octobre 2020 opposant les deux géants français, vidéo qui a aidé à lancer la folie autour du phénomène Wemby.

Nous sommes le 17 octobre 2020, au palais des sports Maurice-Thorez de Nanterre.

COVID oblige, la saison NBA vient à peine de se terminer. Rudy Gobert – alors pivot du Utah Jazz – est de passage en France. Il profite de l’occasion pour rencontrer un gamin de 16 ans faisant déjà 2m19. Nom : Wembanyama. Prénom : Victor.

Avec sa taille, sa mobilité et son talent balle en main, l’espoir évoluant dans le club de Nanterre est déjà considéré comme un prodige de la balle orange, suivi de près Outre-Atlantique. Mais le nom de Wembanyama n’est pas encore sur toutes les lèvres. Victor n’est pas encore considéré comme “le meilleur prospect de l’histoire du basket”.

Son affrontement face à Rudy Gobert va aider à changer ça, et à véritablement lancer la Wembamania.

Face à un joueur calibre All-Star, All-NBA et Défenseur de l’Année en Rudy, un jeune Victor montre déjà qu’il n’est pas vraiment un basketteur comme les autres. D’abord, c’est pas évident d’être plus grand que Rudy Gobert. Mais être plus grand que Rudy en ayant en plus un vrai shoot et les qualités de dribble d’un arrière ? Ok, ça c’est pas normal du tout.

“Son talent, je pense qu’on n’a jamais vu ça en France. Et franchement, j’ai rarement vu ça dans le monde. À cet âge-là, il fait déjà 2m19, il peut shooter. Et surtout, pour moi il est intelligent. C’est un bon gamin qui aime le basket, qui est passionné.” – Rudy Gobert

Accompagné du jeune espoir Maxime Raynaud, Victor Wembanyama envoie quelques séquences provenant directement du turfu. Et s’il finit par perdre son deux-contre-deux face à Rudy et Vincent Poirier (également joueur NBA à l’époque), Wemby va voir la hype autour de lui grandir presque instantanément.

La vidéo du duel entre Victor et Rudy Gobert est partagée par le club de Nanterre sur les réseaux sociaux, et est très rapidement reprise par des médias américains dont le géant ESPN. “Il fait 2m19, possède une envergure de 2m43, et il sait tout faire !” peut-on lire dans un tweet de SportsCenter partagé/aimé plus de 20 000 fois.

16-year-old Victor Wembanyama playing 2-on-2 vs. Rudy Gobert and Vincent Poirier.

He's 7-foot-3 with nearly an 8-foot wingspan, and he can do it all 😳 (via @Nanterre92) pic.twitter.com/32D2vePyYW

— SportsCenter (@SportsCenter) October 17, 2020

Ils sont beaucoup, aux States comme en France, à avoir découvert Victor Wembanyama à travers cette vidéo aux côtés de la star Rudy Gobert. Et ensuite, c’est évidemment aller crescendo.

Passé de Nanterre à l’ASVEL avant de dominer le championnat de France sous les couleurs des Mets 92 l’année dernière, Wemby deviendra le prospect le plus hypé depuis un certain LeBron James en 2003. Il deviendra aussi évidemment le premier Français à être sélectionné avec le premier choix de la Draft en juin 2023.

Et ce soir, il retrouvera donc Rudy Gobert dans un vrai match NBA. À 8 000 kilomètres de Nanterre. Mais avec la même envie d’impressionner son aîné.