Selon Bobby Marks, insider pour ESPN, la suite des aventures de Giannis Antetokounmpo chez les Bucks pourrait être fortement conditionnée à celle de Jrue Holiday. Agent libre l’été prochain, le meneur des Daims est devenu le lieutenant numéro 1 du Greek Freak.

Ils ont été champions ensemble. Depuis les pépins de santé à répétition de Khris Middleton, Jrue Holiday est devenu le premier lieutenant de Giannis Antetokounmpo chez les Bucks. Capable de produire du jeu digne d’une superstar quand son boss n’est pas sur le terrain, véritable assurance sur le poste 1 qu’il s’agisse de défense ou d’attaque… Jrue Holiday est définitivement un joueur spécial. Un profil qui sera éligible pour une prolongation le 22 février prochain, un profil qui sera disponible sur le marché l’été prochain s’il ne prend pas sa player option. Un profil qui va fortement, très fortement intéresser bien au-delà du Wisconsin s’il n’est pas sous contrat.

“I would be concerned based on what happens with Jrue Holiday”

Bobby Marks explains why Holiday will play a major role in Giannis’ future decisions pic.twitter.com/dJEU09Kehd

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) September 16, 2023

Et surtout, selon Bobby Marks donc, qui s’est exprimé sur la radio Sirius XM, un profil qui serait très cher à Giannis Antetokounmpo. Et qui pourrait donc être un facteur décisif dans la décision du Freek de faire ou non ses bagages dans un avenir proche. Le contrat du MVP Grec se termine en 2025, mais allez, imaginons juste une demande de transfert… Grossièrement, 29 équipes viennent toquer à la porte dans l’heure.

C’est bien pour cela que le board de Milwaukee doit faire d’une prolongation de Jrue sa priorité de l’hiver. Avec son statut de joueur majeur des Bucks, il peut prétendre à un très gros contrat et potentiellement mettre les Bucks en difficulté. Il faudra ainsi faire preuve de stratégie pour concilier les envies des uns avec le besoin des autres. Garder une équipe capable de gagner le titre, des stars aux joueurs col bleus prêts à tout donner pour que ça marche.

Source : SiriusXM NBA