Jose Alvarado (Pelicans) s’est blessé à la cheville

Mauvaise nouvelle pour les Pelicans. Leur pickpocket préféré aka Jose Alvarado s’est blessé à la cheville ce weekend, selon Shams Charania. Un bobo qui pourrait l’empêcher de participer au training camp de son équipe, puisque sa présence au début de l’événement est déjà compromise.

À la Nouvelle-Orléans, ça vérifie qui porte l’oeil. Les maisons des habitants sont fouillées pour trouver qui est le responsable de ce bazar lié à l’équipe de basket locale. Non, parce qu’en l’espace de quelques jours, c’est Trey Murphy III qui se blesse au ménisque et qui sera absent pour environ 3 mois, et désormais… Jose Alvarado. Il avait déjà manqué la Coupe du Monde à cause d’une fracture du tibia. Téma la malchance de zinzin.

New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado suffered an ankle sprain during a workout this weekend and his availability for training camp is in question, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2023

L’insider de The Athletic parle d’une blessure à la cheville qu’on imagine être une belle entorse puisque si l’entièreté du camp d’entraînement est remise en question pour Alvarado, c’est que son pied a quand même bien tourné. Toujours est-il que même dans le meilleur des cas, il manquera quoi qu’il arrive le début de la reprise avec son équipe. De quoi filer les jetons au staff et à Willie Green, lui qui se bat depuis déjà deux ans pour avoir des joueurs en forme. On pense bien sûr à Zion Williamson, bien que dans ce cas précis, on peut douter de la volonté du joueur à vouloir se remettre sur les bons rails.