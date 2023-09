Double information qui nous émane ce week-end du clan Markieff Morris. L’intérieur de 34 ans a re-signé avec Dallas, ça c’est la première breaking, et la deuxième c’est qu’il a hâte d’en découdre avec Nikola Jokic. Pourquoi ? Lis les lignes de dessous, on va quand même pas tout mettre dans l’intro.

9 novembre 2021, Markieff Morris croit bon de venir bumper Nikola Jokic de manière inappropriée. Le double MVP répond dans la foulée, à la serbe, c’est très mal et MM manquera par la suite quasiment un an de compétition tant la bête lui a déplacé la moitié des organes.

Un match de suspension seulement pour Jokic, un beef incroyable (de l’entertainment) entre les frères Morris et les frères Jokic, espèces de carcasses aux physiques mi-bûcherons mi-troisième ligne, et quasiment deux ans plus tard voilà que l’on reparle de tout ça. Pourquoi ? Car récemment invité dans le podcast All the smoke, Markieff a été invité malicieusement par Matt Barnes à revenir sur l’incident et a notamment affirmé que le coup de Nikola Jokic était un coup bas et “qu’il aurait lui aussi droit au sien”.

Ça menace en toute détente, et forcément on fonce sur le calendrier de la saison, désormais que Markieff – et c’est la deuxième info du jour – vient de re-signer pour un an avec les Mavericks, qu’il avait rejoint la saison dernière dans le trade de Kyrie Irving vers le Texas. Markieff partagera la raquette des Mavs avec Grant Williams, Richaun Holmes et le rookie Dereck Lively II.

Le 4 novembre et le 19 décembre à Denver, le 17 mars à Dallas. Voilà donc les trois dates à cocher en rouge (sang) sur votre agenda (TrashTalk). Que prépare donc Markieff Morris à son pire ennemi dans la Ligue ? Probablement le même genre de bourrasque que celle qu’il a subi il y a deux ans. En espérant, tout de même, que le beef ne dégénère pas, ici on aime le spectacle mais pas spécialement la violence. Deal ?