La NBA se poursuit avec six matchs au programme cette nuit. Les enjeux, les rencontres à ne pas rater, on vous raconte tout ça ci-dessous.

Le programme de la nuit :

1h : Magic – Wizards

1h30 : Raptors – Knicks

1h30 : Mavs – Grizzlies

1h30 : Celtics – Sixers

2h : Pelicans – Spurs

4h : Suns – Nuggets

Les match à ne pas rater : Celtics – Sixers et Suns – Nuggets

C’est un classique de la NBA qui se joue à partir de 1h30 du côté du TD Garden. Les Celtics et les Sixers sont en rivalité depuis des décennies déjà mais la confrontation a repris un peu de piment ces dernières années avec le retour en forme des Sixers. On sait que Joel Embiid et les Celtics c’est aussi une tradition de nos nuits NBA.

Malheureusement, la présence du MVP en titre n’est pas garantie cette nuit. Celui-ci est toujours malade et il est listé “incertain” pour ce match. S’il devait manquer la rencontre, Tyrese Maxey se retrouverait avec les mains bien pleines pour porter Philly dans le Massachussetts. Du côté de Boston, Kristaps Porzingis manquera à coup sûr la rencontre.

On a décidé d’avoir deux matchs immanquables cette nuit avec aussi un Suns – Nuggets qui a des airs de Finale de Conférence. On espère voir Devin Booker en tenue mais l’arrière est incertain et il pourrait donc laisser Kevin Durant faire face seul à la bande de Nikola Jokic.

Mais aussi…

Le Magic peut valider une 9ème victoire de suite cette nuit, ce qui égalerait un record de franchise. Face aux Wizards, et à domicile, ça devrait le faire.

Les Knicks veulent se rapprocher du podium à l’Est mais attention au déplacement difficile du côté de Toronto.

Les Mavs à domicile face à des Grizzlies toujours amoindris et privés de Ja Morant, un match peut-être plus serré que prévu étant donné que Luka sera absent pour raisons personnelles.

Un petit duel Zion Williamson – Victor Wembanyama dans la raquette ce soir ?

Les Français de la nuit

Wemby est toujours incertain à cause de sa hanche mais il a pu tenir sa place la nuit dernière. Back-to-back ou pas ?

Nico Batum sera lui en tenue à coup sûr pour les Sixers du côté du TD Garden.

Bilal Coulibaly devrait choper ses minutes dans la rotation des Wizards à Orlando.

Et en G League ?