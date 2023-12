Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 1er décembre, on garde les bonnes habitudes avec six matchs au programme. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

1h : Magic (1,15) – Wizards (4,50)

1h30 : Celtics (1,32) – Sixers (3,00)

1h30 : Raptors (1,70) – Knicks (2,00)

1h30 : Mavericks – Grizzlies

2h : Pelicans (1,11) – Spurs (5,20)

4h : Suns (2,05) – Nuggets (1,75)

Le pari qu’on sent bien

Zion Williamson marque minimum 25 points face aux Spurs et New Orleans gagne (2,00) : Zion Williamson est en pleine bourre, alors c’est peut-être l’occasion d’en profiter. Le buffle des Pelicans tourne à 28 points de moyenne sur ses six derniers matchs sans jamais descendre sous la barre des 25. Sa perf’ la plus récente ? 33 points à 11/12 au tir et 11/12 aux lancers-francs, du lourd ! Face à une équipe des Spurs qui possède certes Victor Wembanyama mais qui a surtout la 27e défense NBA, y’a moyen qu’on assiste à un nouveau carton offensif de la part de Williamson. Et avec ça une victoire des Pelicans, San Antonio n’ayant plus gagné depuis 13 matchs.

Le combiné à tenter

Kevin Durant marque au moins 29 points contre les Nuggets + victoire des Celtics contre les Sixers (2,01) : Kevin Durant a marqué minimum 30 points lors de ses six derniers matchs. Sachant que Phoenix pourrait être privé ce soir de Devin Booker blessé, y’a moyen que KD lâche un nouveau carton, lui qui tourne à 31,3 points de moyenne cette saison. Les Nuggets pourraient en plus évoluer sans leur meilleur défenseur extérieur Aaron Gordon (absent depuis plusieurs matchs), de quoi être optimiste. En plus de ça, on voit bien une victoire de Boston sur Philadelphie. Malgré l’absence de Kristaps Porzingis, Boston reste l’une des meilleures équipes NBA et est toujours invaincu à domicile. Le cinq majeur des Celtics est hyper performant des deux côtés du terrain, alors on voit une victoire des Verts. De plus, Joel Embiid est incertain côté Philly.

Une petite folie pour finir ?

Mitchell Robinson prend minimum 13 rebonds face aux Raptors (2,85) : Mitchell Robinson est l’un des meilleurs rebondeurs NBA, et va jouer contre une équipe maladroite en attaque et pas vraiment réputée pour son secteur intérieur. De quoi gober plein de rebonds !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

