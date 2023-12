Mitchell Robinson a hébergé son coach de lycée après le décès de sa femme

Du haut de ses 2m13 et 109 kilos, Mitchell Robinson est l’un des meilleurs pivots défensifs de la NBA ainsi que l’un des meilleurs rebondeurs. Mais l’intérieur des Knicks est aussi un homme avec un grand cœur, comme le prouve cette histoire racontée par son ancien coach de lycée.

Mitchell Robinson a joué pour le coach William “Butch” Stockton durant ses années lycée à la Chalmette High School (Louisiane). Plus de six ans après leur dernier match ensemble, leur relation semble plus forte que jamais.

La nuit dernière, lors du match opposant les Knicks aux Pistons, Butch Stockton était dans les tribunes du Madison Square Garden pour regarder son ancien joueur et… actuel colocataire. Oui, vous avez bien lu, Monsieur Stockton vit actuellement avec Mitchell Robinson à New York, lui qui a été accueilli à bras ouverts par l’intérieur des Knicks après une tragédie familiale.

“Ma femme est décédée au mois de septembre. Quand elle était à l’hôpital, Mitchell venait la voir tous les jours et nous sommes devenus très proches tous les trois. Après les funérailles, Mitchell a dit à tout le monde qu’il allait m’emmener à New York. Il m’a dit, ‘Coach, il n’y a aucune raison de rester en Louisiane, venez à New York avec moi et passez du bon temps, cela vous permettra de vous remettre sur les rails car vous savez à quel point vous aimiez votre femme’.”

L’histoire est hyper touchante, et le geste de Mitchell Robinson semble avoir aidé son ancien entraîneur à reprendre le dessus.

Butch Stockton apprécie en effet son expérience new-yorkaise, d’autant plus que son ancien protégé réalise une belle saison (6 points et 11 rebonds de moyenne, 1er au rebond offensif en NBA) sous le maillot des Knicks. L’entraîneur a ainsi tenu à rendre hommage à Robinson en soulignant sa bienveillance, ainsi qu’à l’ensemble de la famille Knicks pour la main tendue dans cette dure épreuve.

Source texte : Bleacher Report