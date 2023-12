Miles Bridges, un départ des Hornets prévu pour 2024 ?

De retour cette saison aux Hornets après une année blanche pour cause de problèmes judiciaires (+suspension), Miles Bridges pourrait bien ne pas faire long feu en Caroline du Nord. Selon l’insider Jake Fischer, l’ailier ne restera pas plus d’une saison à Charlotte.

Bien intéressante info qui nous parvient de la part de Jake Fischer de Bleacher Report. Dans le podcast No Cap Room, l’insider a expliqué qu’il s’attendait à voir du changement du côté des Hornets dans les prochains mois. L’arrivée de nouveaux propriétaires pourrait notamment provoquer des changements majeurs autant dans les bureaux (Mitch Kupchak ?) que sur le banc (Clifford) ou encore au sein du roster.

“Je commence vraiment à considérer Charlotte comme un potentiel vendeur en ce moment…” “Il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de changements potentiels dans le front office et le staff après la saison. “Ils n’ont qu’une année avec Miles Bridges. En dehors de tout ce qui se passe en dehors du terrain, je ne parle que du point de vue du basket-ball. Il a signé la qualifying offer et il va entrer à la Free Agency sans restriction, peu de monde au sein de la ligue s’attend à ce qu’il soit de retour à Charlotte l’année prochaine”.

Avec 20 points, 7,6 rebonds, 51% au tir dont 45% à 3-points, Miles Bridges réalise pour le moment une saison solide malgré l’accueil houleux qu’il reçoit dans bon nombre de salles NBA. Dur de savoir exactement à quoi s’attendre pour la paire Hornets – Bridges dans les prochains mois.

Est-ce que le joueur veut faire une grosse saison et mettre les voiles pour aller se faire payer ailleurs ? Est-ce que les Hornets n’ont pas spécialement envie de le prolonger (pour diverses raisons) et prévoient de le transférer avant pour ne pas le voir partir libre sans contrepartie ? Peut-être une envie de la nouvelle direction de prendre un nouveau départ qui sait. Si transfert il y a, qui lui fera une offre ? Certes le talent est là mais paye l’image médiatique dans les valises de Bridges. Bref, beaucoup de questions et on attendra sagement de voir ce qui se passe du côté des Frelons.

