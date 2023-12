Killian Hayes a retrouvé sa place de titulaire chez les Pistons

Alors que les Pistons – défaits une nouvelle fois hier à New York – ont terminé le mois de novembre sans la moindre victoire, le coach Monty Williams continue de chercher des solutions pour arrêter l’hémorragie. Il a notamment remis notre Killian Hayes national dans le cinq de départ.

Touché à l’épaule mi-novembre, Killian Hayes avait perdu sa place de titulaire, remplacé par Jaden Ivey. Monty Williams a ensuite préféré le laisser dans un rôle de remplaçant, diminuant même ses minutes alors que le coach tentait de trouver un meilleur équilibre pour ses Pistons en perdition. Spoiler, ça n’a pas marché, Detroit enchaînant quatre défaites supplémentaires depuis dont trois grosses raclées.

C’est ainsi que Williams a décidé de faire machine arrière jeudi contre les Knicks, avec la réintégration de Hayes dans le cinq majeur.

“Quand vous perdez autant de matchs, vous devez faire des changements” s’est justifié Williams via ESPN. “On va tester tous les lineups possibles pour nous donner une chance de gagner et grandir en tant qu’équipe. Donc il y aura peut-être encore d’autres changements à venir. On va faire tout ce qu’il faut pour mettre les gars en position de gagner. Et ce soir on avait une opportunité.”

Bon, cela n’a pas permis aux Pistons de mettre fin à leur terrible série de défaites, mais ça a au moins permis à Detroit d’être compétitif face à New York, notamment grâce à un bon Killian Hayes. Titularisé dans le but d’ajouter un deuxième ball-handler aux côtés de Cade Cunningham, Hayes a en effet profité de l’occasion pour s’illustrer : 23 points et 4 passes en 28 minutes à 10/13 au tir (2/3 à 3-points), une perf’ encourageante pour la suite.

Au vu des propos de Monty Williams, la place de titu de Killian Hayes est loin d’être garantie pour les échéances à venir, mais sa prestation a de quoi solidifier au moins un peu son statut. De plus, le bon match de Cunningham (31 points à 12/20 au tir) à ses côtés joue aussi en faveur du Français, les deux se trouvant à plusieurs reprises en attaque.

À Kiki de confirmer désormais. Sous peine de retrouver le banc prochainement…

