Killian Hayes à nouveau dans les rumeurs de transfert…

La NBA Trade Deadline est encore loin mais la saison des rumeurs est déjà là. Parmi les joueurs concernés : le Français des Pistons Killian Hayes.

La saison n’avait pas si mal démarré pour Kiki. Titulaire aux côtés de Cade Cunningham, il s’était illustré lors de quelques matchs début novembre avec notamment deux perfs à plus de 20 points. Mais depuis, tout est beaucoup plus compliqué pour le meneur bleu-blanc-rouge.

Entre bobo à l’épaule, défaites qui s’accumulent et retour dans un rôle de remplaçant, Killian Hayes traverse une période difficile chez les Pistons. Et sans surprise les rumeurs reprennent de plus belle.

"Killian Hayes is a name to watch on the trade market after starting to begin the season and returning to a reserve role."

(Via @MikeAScotto) pic.twitter.com/0q2DLdn3JR

— Pistons Fleet🏁 (@PistonsFleet) November 29, 2023

“Killian Hayes est un nom à surveiller sur le marché des transferts” indique l’insider d’HoopsHype Michael Scotto.

Pour rappel, Hayes va devenir agent libre à l’été 2024, lui qui est actuellement dans la dernière année de son contrat rookie. Si les Pistons ne croient plus en son avenir et préfèrent miser sur Jaden Ivey comme collègue de backcourt à Cunningham, cela aurait du sens de transférer Killian avant la trade deadline de février. Néanmoins, Detroit peut toujours garder le contrôle sur le dossier, puisque la franchise du Michigan peut faire du Français un agent libre restrictif en lui offrant une qualifying offer à la prochaine intersaison.

C’est difficile aujourd’hui de jauger la valeur de Killian Hayes sur le marché des transferts. Sa défense et ses qualités de playmaker peuvent intéresser du monde, surtout qu’il reste un jeune joueur (22 ans) qui peut encore progresser. Mais ses grosses limites au shoot et au scoring peuvent refroidir n’importe quelle équipe potentiellement intéressée par ses services.

Un dossier à surveiller donc…

__________

Source texte : HoopsHype