L’arrière des Pelicans C.J. McCollum devrait faire son retour ce soir face aux Sixers ! Il n’a pas joué depuis début novembre à cause d’un pneumothorax.

Chez les Nets, Cam Thomas (cheville) et Dennis Smith Jr. (dos) se rapprochent d’un retour d’après le coach des Nets Jacque Vaughn. Ils ont tous les deux participé à l’entraînement mardi. (Source : New York Post)

Absent depuis quatre semaines à cause d’une fracture à la main, Wendell Carter Jr. (Magic) a pu retirer son plâtre. “L’un des meilleurs jours de ma vie” a déclaré l’intérieur d’Orlando, qui se rapproche d’un retour. (The Orlando Sentinel)

L’ancien Net Edmond Sumner s’en va à Kaunas. (Source : BC Zalgiris Kaunas)

Alors que le proprio des Mavs Mark Cuban a décidé de vendre ses parts, la transaction devrait se conclure d’ici à la fin de l’année civile. Les famille Adelson et Dumont seront alors officiellement propriétaires majoritaires et auront le statut de gouverneur de la franchise, même si Cuban devrait garder la main sur les opérations basket.

Darius Garland a signé un contrat de plusieurs années avec l’équipementier New Balance, qui possède aussi Kawhi Leonard, Jamal Murray, Tyrese Maxey ou encore Zach LaVine. (Source : ESPN)

C’était il y a huit ans jour pour jour. RIP Kobe.

