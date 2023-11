Les Warriors dans la tourmente : 9 défaites sur les 12 derniers matchs

Battu sur le fil par les Kings alors qu’ils comptaient 24 points d’avance, les Warriors ont encore craqué cette nuit. La confirmation que l’équipe de San Francisco ne traverse pas une bonne passe sur ce mois de novembre.

Le 5 novembre dernier, on applaudissait le début de saison réussi des Warriors. 5 victoires lors de leurs 6 premiers matchs derrière un Steph Curry déjà en mode MVP, tout semblait aller dans le bon sens pour les Dubs. Un peu plus de trois semaines plus tard, le constat est nettement moins reluisant.

Sur les 12 derniers matchs, Golden State en a perdu 9… Les trois seules victoires ? Contre les Spurs, les Pistons et des Rockets en back-to-back. Autant dire du menu fretin.

Bien sûr, on pourrait mettre ce mauvais début de saison sur le compte du calendrier. Affronter autant de fois les Wolves, les Suns, le Thunder, les Cavs ou les Nuggets, c’est pas une partie de plaisir mais ça serait cacher le mal plus profond qui couve dans la Baie.

Entre la suspension de Draymond Green, la saison inquiétante de Klay Thompson, le niveau toujours aléatoire du banc des Dubs, le bilan à domicile (3-6), la dépendance à Curry en attaque, il y a beaucoup de signaux qui ne sont pas rassurants. Hier encore, on apprenait via ESPN qu’il existe certaines frustrations en interne, notamment concernant la condition physique d’un Andrew Wiggins loin de son meilleur niveau cette saison (malgré un bon match cette nuit).

Pour ne rien arranger, les Warriors ont perdu Chris Paul et Gary Payton II sur blessure cette nuit. Le premier boitait salement au niveau de sa jambe gauche, le second souffrirait du mollet.

Dans ce marasme, on tourne naturellement les yeux vers le coach et celui-ci n’est sans doute pas exempt de tout reproche non plus. Son choix de sortir un Moses Moody en confiance dans le dernier quart-temps a surpris cette nuit, le septuple champion NBA ayant fait le choix de favoriser ses vétérans et sa vieille garde. Une décision qui ne sera pas gagnante.

Steve Kerr explains why he pulled a hot Moses Moody in the fourth quarter. Said he wanted to get Andrew Wiggins on the floor and opted to go with his other veteran options over Moody. pic.twitter.com/GzBUGLaQhX

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 29, 2023

Les prochains matchs permettront de confirmer ou non cette mauvaise passe. Au programme, une triple opposition face à des Clippers eux aussi en rodage mais aussi un déplacement difficile à Phoenix et la réception des Celtics sur les 7 prochains matchs. Il va falloir hausser le ton pour espérer récupérer quelques wins.

Source texte : ESPN

Source vidéo : The Athletic / Anthony Slater