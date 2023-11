Trey Murphy III de retour la semaine prochaine pour les Pelicans ?

Après un début de saison marqué par les blessures, les Pelicans semblent enfin se rapprocher d’un roster au complet et opérationnel. Absent depuis la reprise, Trey Murphy III pourrait retrouver la compétition la semaine prochaine.

Après C.J. McCollum, c’est un autre revenant qui s’apprête à sortir de l’infirmerie dans le Bayou. Opéré du genou en septembre et toujours pas vu sur un parquet NBA cette saison, Trey Murphy III se rapproche du retour. Selon Christian Clark de NOLA.com, l’ailier devrait manquer les rencontres des Pelicans cette semaine mais l’optimisme règne pour un comeback sur les parquets la semaine prochaine.

Shooting relief is coming soon for the Pelicans. CJ McCollum is expected to return to the lineup this week. Trey Murphy is not far behind him. https://t.co/TcopMai9m0

— Christian Clark (@cclark_13) November 28, 2023

C’est une super nouvelle pour les Pels, qui vont pouvoir compter sur le retour d’une de leurs pépites les plus prometteuses. Trey Murphy III tournait à plus de 14 points par match l’année dernière pour sa saison sophomore et on s’attend à ce qu’il passe un nouveau palier en 2024 dans l’ombre des Brandon Ingram et Zion Williamson. Alors qu’ils ont été plutôt irréguliers sur les derniers matchs à 3-points, les Pelicans ne vont pas bouder leur plaisir à l’idée de retrouver un joueur qui tournait à plus de 40% la saison dernière pour six tentatives par match. Un retour qui tombe à pic pour aider les Pels à revenir dans le Top 8 à l’Ouest.

Source texte : Christian Clark / NOLA.com