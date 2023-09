La saison NBA 2023-24 n’a pas encore commencé, mais les Pelicans doivent déjà faire face aux blessures. Trey Murphy III, qui sort d’une belle saison sophomore, a tout récemment été touché au ménisque et restera sur la touche de longues semaines.

10 à 12 semaines, précisément.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a indiqué la durée de l’absence pour Trey Murphy III, victime d’une “légère” déchirure du ménisque dans son genou gauche. Selon le Woj, TMIII a – comme attendu – été opéré suite à sa blessure, et on pourrait le revoir à la mi-novembre dans le meilleur des cas.

ESPN Sources: Pelicans G/F Trey Murphy III underwent surgery to repair a slightly torn left meniscus and is expected to miss 10-to-12 weeks. That timeline could have him back in mid-November. https://t.co/C3y96Nrx9e

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 7, 2023

Habitués aux blessures depuis plusieurs saisons, les Pelicans devront donc se débrouiller sans Trey Murphy III pendant les premières semaines de la campagne 2023-24. Certes, on ne parle pas de Zion Williamson, ou de Brandon Ingram, mais ça reste un coup dur pour la franchise de la Nouvelle-Orléans, qui cherche à intégrer les hauteurs de la Conférence Ouest. Un coup dur car TMIII a montré lors de son année sophomore qu’il avait les épaules pour être une pièce importante dans la rotation de Willie Green.

79 matchs joués, 65 titularisations, des stats de 14,5 points (48,4% au tir, 40,6% à 3-points), 3,6 rebonds et 1,1 interception en 31 minutes de jeu, c’est très solide pour un ailier de 23 ans qui ne possède que deux années d’expérience en NBA. Trey Murphy III a prouvé qu’il était bien plus qu’un simple shooteur extérieur et possède le potentiel pour être un two-way player complet à l’avenir.

Cette blessure au ménisque est donc d’autant plus regrettable, car sa très belle progression l’an passé laissait présager de grandes choses pour cette année.

