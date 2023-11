C.J. McCollum (Pelicans) pourrait rejouer ce mercredi

Absent depuis début novembre, C.J. McCollum pourrait retrouver les parquets dès demain face aux Sixers, si l’on en croit les dernières infos en provenance de la Nouvelle-Orléans.

Le retour de C.J. McCollum est imminent.

D’après l’insider Shams Charania, l’arrière des Pelicans vise un retour mercredi (contre Philadelphie) ou au plus tard vendredi (face à San Antonio). Pour rappel, C.J. a été victime d’un pneumothorax au début du mois.

Pelicans and CJ McCollum, out since Nov. 4 due to small lung collapse, set a target for his return to action: pic.twitter.com/WS6zouOhwm

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2023

Sans lui, les Pelicans ont connu des hauts et des bas. Le duo Zion Williamson – Brandon Ingram est néanmoins monté en puissance depuis mi-novembre, permettant aux Pels de remporter cinq matchs sur six. La Nouvelle-Orléans est ensuite redescendue de son nuage avec deux défaites consécutives à Utah ces derniers jours. Cela porte son bilan à 9 victoires – 9 défaites.

En six matchs cette saison, C.J. McCollum tourne à 21,7 points (44% au tir dont 38% à 3-points), 4,8 rebonds, 5,7 passes et 1,5 interception de moyenne.

Source texte : Shams Charania